GSB yaz kursları ne zaman? 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaz aylarını dolu dolu geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için harekete geçti. 81 ilde başlayacak olan ücretsiz GSB yaz kursları için tarih belli oldu. GSB yaz kampı Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl organize edilen yaz kampları ve spor okulları, bu yıl da gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Türkiye genelinde binlerce çocuk ve gencin heyecanla beklediği GSB yaz kursları, hem eğlenceli hem de öğretici yapısıyla dikkat çekiyor. Spor, kültür ve doğa temelli etkinliklerle zenginleştirilen bu kamplar, gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunuyor.

GSB YAZ KAMPLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’nın 2025 yaz dönemi, 2 Temmuz itibarıyla başlayacak.

GSB YAZ KAMPI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

GSB Spor Okulları çerçevesinde 81 ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne bağlı tesislerde, 3-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere ücretsiz sportif eğitimler sunulacak. Katılımcılar, basketboldan yüzmeye, voleyboldan atletizme kadar çok sayıda branşta alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alacak.

Programlar yalnızca sportif gelişimle sınırlı değil. Kamplarda doğa yürüyüşleri, kültürel geziler, takım çalışmaları ve sosyal etkinlikler de yer alıyor. Böylece gençler sadece fiziksel olarak değil, sosyal beceriler açısından da gelişim imkanı bulacak.

Kamplarda sunulan hizmetler tamamen ücretsiz olacak. Konaklama, ulaşım, yemek gibi tüm temel ihtiyaçlar GSB tarafından karşılanacak. Bu durum, maddi olanakları kısıtlı olan aileler için önemli bir fırsat sunuyor.