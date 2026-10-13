Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerini ilgilendiren İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 döneminde 150 bin kişi İŞKUR Gençlik Programından faydalanabilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci başladı. Kontenjanın 150 bine çıkarıldığı program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilere ise 19 bin 250 liraya kadar destek sağlanacak. Kısmi ve esnek olarak düzenlenen programa, haftada 3 güne kadar katılım sağlayabilecek öğrencilerin GSS ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primleri yatırılacak. İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, GÜÇ Platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Günlük 1.375 TL gelir desteği sağlanacak! İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)şartları aranır.

Günlük 1.375 TL gelir desteği sağlanacak! İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı?

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİR?

İUP Genelgesinde yer alan başvuru ve katılım şartı olarak yer alan kriterleri ve İŞKUR Gençlik Genelgesinde yer alan yüklenici üniversitenin açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmayan, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmayan öğrencisi olanların başvuruları doğrultusunda yine Genelgede yer alan “Katılımcı seçiminde liste yönteminin kullanılmasına karar verilmesi durumunda programın niteliği, başvuranların sosyo-ekonomik koşulları ve benzeri hususlar gözetilir.“ hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak İŞKUR Gençlik Programı katılımcıları belirlenebilecektir.

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