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Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon ne zaman? 11 bölümden oluşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon ne zaman? 11 bölümden oluşacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jenny Han'ın çok satan roman üçlemesinden hazırlanan Güzellleştiğim O Yaz 3. ve final sezonu merak ediliyor. Prime Video'da yayınlanan dizinin 11 bölümlük hikayesi son kez izleyiciler buluşacak.

Prime Video'nun gençlik dizisi Güzelleştiğim O Yaz, Jenny Han'ın aynı adlı roman üçlemesinden uyarlandı. Son sezonu olan Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon ne zaman, merak ediliyor.

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ 3. SEZON NE ZAMAN?

Güzelleştiğim O Yaz üçüncü ve final sezonu, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Prime Video'da prömiyer yaptı. Hayranların iki yıllık bekleyişi sona erdi ve dizinin ilk 2 bölümü platformda yayınlanıyor. 

Dizinin yeni sezonu, WGA ve SAG-AFTRA grevleri nedeniyle 2024 yazında yayınlanamadı. 

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon ne zaman? 11 bölümden oluşacak - 1. Resim

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon toplam 11 bölümden oluşacak. 7 bölümlük ilk sezon ve 8 bölümlük ikinci sezonun ardından serinin en kapsamlı sezonu olacak. Final sezonu, serinin son kitabında geçen olayları geniş bir şekilde ele almak için final sezonu uzun tutuldu. 
 
Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon ne zaman? 11 bölümden oluşacak - 2. Resim

GÜZELLEŞTİĞİM O YAZ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güzelleştiğim O Yaz, 3. sezon 16 Temmuz 2025'te iki bölümüyle Prime Video'da yayınlandı. Kalan bölümler Çarşamba günleri haftalık olarak yayınlanacak ve sezon finali 17 Eylül 2025'te izleyiciyle buluşacak. 

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon ne zaman? 11 bölümden oluşacak - 3. Resim

Bölüm 1 -16 Temmuz 2025

Bölüm 2 - 16 Temmuz 2025

Bölüm 3 - 23 Temmuz 2025

Bölüm 4 - 30 Temmuz 2025

Bölüm 5 - 6 Ağustos 2025

Bölüm 6 - 13 Ağustos 2025

Bölüm 7 - 20 Ağustos 2025

Bölüm 8 - 27 Ağustos 2025

Bölüm 9 - 3 Eylül 2025

Bölüm 10 - 10 Eylül 2025

Bölüm 11 (Final) - 17 Eylül 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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