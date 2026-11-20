Türkiye genelinde hafta sonuna girilirken yağışlı hava etkisini artırıyor. Birçok vatandaş ''Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı?'' sorusunu gündeme getirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre 20 Kasım Cuma günü yurdun çok sayıda bölgesinde sağanak yağış görülecek. Marmara, Batı Karadeniz ve bazı kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına da günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. İşte, 20-21-22 Kasım hava durumu tahminleri...

Kaydet a- | +A

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar, fırtına ve bazı bölgelerde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki illerde vatandaşların dışarıda bulunurken, araç kullanırken ve ulaşım planı yaparken tedbirli olması istendi. Uyarı verilen iller ise; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kırklareli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Bartın, Karabük, Düzce ve Osmaniye oldu. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı?

Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı ve bulutlu hava etkisini sürdürecek. 21 Kasım Cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmur geçişleri görülecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!

Hafta sonu Marmara ve Karadeniz hattında yağışların zaman zaman etkili olması bekleniyor. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve çevre illerde yağmur ihtimali bulunurken, Ege'de İzmir, Manisa ve çevresinde de yağışlı hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz'de yağmur geçişleri sürerken, bazı kesimlerde kuvvetli rüzgar etkisini gösterebilir.

Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Adana, Hatay ve çevrelerinde yer yer yağış bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da da sağanak geçişleri görülebilecek. 22 Kasım Pazar günü ise yağışlı hava birçok bölgede etkisini devam ettirecek. Hafta sonu boyunca dışarı çıkacak vatandaşların yağış ve rüzgara karşı tedbirli olması öneriliyor.



Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji tahminlerine göre bugün, 20 Kasım Cuma günü yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu başta olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa ve Muğla çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Akdeniz'de Antalya, Adana ve Hatay çevrelerinde yağmur beklenirken, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!

Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve çevrelerinde de kuvvetli yağış ihtimali bulunuyor. Orta Karadeniz'de Samsun çevrelerinde akşam ve gece saatlerinde yağışların etkisini artırması bekleniyor. Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde gece saatlerinde yağmur görülebilir.

Hafta sonu hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı? Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı!

Güneydoğu Anadolu genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olabileceğinden vatandaşların dikkatli olması tavsiye ediliyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala