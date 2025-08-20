Hakem kurulu kaç üyeden oluşur, kurulda kimler var?

Türkiye’de kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamazsa devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, nihai kararları alıyor. Memur zammı ile gündeme gelen kurulun üye sayısı ve yapısı merak edildi.

HAKEM KURULU KAÇ ÜYEDEN OLUŞUR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre 11 üyeden oluşur.

Bu üyeler, farklı kurum ve kuruluşlardan seçilen temsilcilerden meydana gelirken kurulun yapısı hem hükümet hem de sendikalar tarafından belirlenen üyelerle şekilleniyor. Toplantı süreçlerinde aksamaların önlenmesi için her bir üye için ayrıca bir yedek üye bulunur.

Kurulun karar alma süreçlerinde, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanması gerekiyor. Oyların eşit olması durumunda, kurul başkanının oyu iki oy sayılır.

Kurulun kararları toplu sözleşme hükmünde sayılır ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

HAKEM KURULUNDA KİMLER VAR?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 11 üyesi, farklı alanlardan uzmanlık ve temsil yetkisine sahip kişilerden oluşur.

Kurulda Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay’dan Bakanlar Kurulu tarafından seçilen bir başkan, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan birer üye, en fazla üyeye sahip sendika konfederasyonundan iki üye, ikinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonlardan birer üye yer alıyor.

Ayrıca, kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat veya işletme alanlarında en az doçent unvanına sahip bir akademisyen ve aynı alanlardan sendikalar tarafından önerilen yedi öğretim üyesinden Bakanlar Kurulu’nca seçilen bir üye bulunuyor.

HAKEM KURULU ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin seçimi, hükümet ve sendikalar arasında paylaşılan bir yetkiyle gerçekleşir.

Kurulun başkanı ve dört üyesi (Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri) doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından seçilir. Akademik üyelerden biri de Bakanlar Kurulu’nun tercihiyle belirlenir. Sendikalar ise en fazla üyeye sahip konfederasyonun iki üye, ikinci ve üçüncü sıradaki konfederasyonların birer üye seçme hakkı bulunmakta.

Akademik üyelerden bir diğeri ise sendikaların önerdiği yedi doçent veya üstü unvana sahip öğretim üyeleri arasından Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.

HAKEM KURULU NE KADAR SÜREDE KARAR VERİR?

Kurul, tarafların başvurusundan itibaren beş gün içinde kararını verir. Toplantılar, en az sekiz üyenin katılımıyla gerçekleşir ve çoğunlukla karar alınır.