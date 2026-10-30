Halef 41. bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verilen yayın arasının ardından izleyiciler tarafından bekleniyor. NOW ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü, bu hafta televizyon ekranlarına gelmedi. Yayın akışındaki değişikliğin ardından dizinin yeni bölümünün ekrana geleceği tarih merak ediliyor.

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Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 29 Ekim Perşembe akşamı yayınlanması beklenen 41. bölümü, NOW'un özel yayın programı nedeniyle izleyiciyle buluşmadı. Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan televizyon akışında dizinin yerine farklı bir yapımın gösterilmesi, yeni bölümün yayın tarihinde değişikliğe neden oldu. Son bölümde Yıldız'ın geçmişine ilişkin gelişmeler ve Serhat'ın karşı karşıya kaldığı sorunlar öne çıkarken yeni bölümün yayın planına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı.

HALEF 41. BÖLÜM NEDEN YOK?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 41. bölümü, 29 Ekim 2026 Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayınlanmadı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla televizyon kanalının yayın akışında değişikliğe gidildi ve dizinin normal yayın saatinde Atatürk 2 filmi izleyiciyle buluştu. Perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanan dizinin yeni bölümü böylece bir haftalığına ertelendi.

Halef 41. bölüm ne zaman, neden yok? Yeni bölüm tarihi belli oldu

Dizinin son bölümünde, Yıldız'ın geçmişiyle ilgili konular yer almıştı. Serra olmadığını kabul eden Yıldız, geçmişine ilişkin hatıralarını yeniden kazanabilmek için Yelduran Konağı'na döndü. Serhat ise konaktakilerle birlikte Yıldız'ın eski hayatını hatırlamasına yardımcı olmaya çalıştı ancak Yıldız'ın hatırlamaya başladığı olayların Akif'in sakladığı gerçekleri ortaya çıkarabilecek olması yeni bir gerilime yol açtı. Diğer taraftan Sado, Akif ve Ziyan Ağa'nın birlikte yürüttüğü güneş enerjisi projesi de açığa çıktı. Köylülerin yaşadıkları topraklardan ayrılmasına neden olabilecek projeyi durdurmak isteyen Serhat ve Aşır iş birliği yaparken Aşır, beklenmedik bir engelle karşılaştı.

HALEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin 41. bölümünün 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim'de verilen bir haftalık aranın ardından dizinin normal yayın gününde izleyiciyle yeniden buluşması bekleniyor.

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