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Halef final mi yapıyor? İşte 5 Kasım reyting sonuçları!

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Halef final mi yapıyor? İşte 5 Kasım reyting sonuçları!
Başlık ResmiHalef final mi yapıyor

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin geleceği, 5 Kasım Perşembe günü elde ettiği izlenme oranlarının ardından yeniden gündeme geldi. Başrollerinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizi için ''Halef final mi yapıyor?'' sorusu da gündeme taşınırken reyting sonuçları belli oldu.

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

29 Ekim'de yeni bölümü yayınlanmayan dizilerin 5 Kasım'da ekrana dönmesiyle perşembe akşamı reyting rekabeti yeniden şekillendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halef dizisi beklentinin altında izlenirse finale gidebilir. Peki, Halef final mi yapıyor? Halef reyting sonuçları ne oldu?

Halef final mi yapıyor? İşte 5 Kasım reyting sonuçları!
Başlık ResmiHalef final mi yapıyor? İşte 5 Kasım reyting sonuçları!

HALEF FİNAL Mİ YAPIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı hakkında gündeme gelen final iddialarına ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 41. bölümü, geleceği açısından yakından takip edildi. Daha önce kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Birsen Altuntaş, dizinin yeni bölüm performansının belirleyici olabileceğini ve 43. bölüm çekimlerine henüz başlanmadığını aktarmıştı.

Halef final mi yapıyor? İşte 5 Kasım reyting sonuçları!
Başlık ResmiHalef final mi yapıyor? İşte 5 Kasım reyting sonuçları!

HALEF REYTİNG SONUÇLARI NE OLDU, FİNAL YAPACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Halef, bir haftalık aranın ardından yeniden izleyici karşısına çıktı. 5 Kasım'da açıklanan reyting verileri ise dizinin üç ana izleyici grubunda da önceki yeni bölümüne kıyasla yükseliş kaydettiğini gösterdi.

Halef Total grubunda 4,07 reyting alarak 7. sırada yer aldı. AB kategorisinde 2,87 reytingle 7. sıraya çıkan yapım, 20+ABC1 grubunda ise 3,37 reyting elde ederek 9. sıraya yerleşti.

Bir önceki yeni bölümün yayınlandığı 22 Ekim'de Halef'in Total reytingi 3,55, AB reytingi 2,11 ve ABC1 reytingi 2,66 olarak kaydedilmişti. Sonuçlar karşılaştırıldığında dizinin Total'de 0,52, AB'de 0,76 ve ABC1'de 0,71 puanlık artış yakaladığı görüldü.

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