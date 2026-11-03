Anne Yarısı bu akşam tekrar bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, NOW TV yayın akışındaki değişikliğin nedenini araştırıyor. Her hafta salı akşamı ekrana gelen dizinin yayın programında yapılan değişiklik, yeni bölüm tarihi ve final iddialarına ilişkin soruları beraberinde getirdi. Peki, Anne Yarısı neden yok, final mi yaptı? Anne Yarısı yeni bölüm ne zaman?

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Anne Yarısı dizisinin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen yeni bölümü NOW TV'nin yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri, yayın takvimindeki değişikliğin ardından yapımın final yapıp yapmadığını ve yeni bölümün hangi tarihte ekrana geleceğini araştırmaya başladı.

ANNE YARISI NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Anne Yarısı dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. NOW TV'nin yayın akışına göre saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yayın takvimindeki değişikliğin televizyon sektöründeki reklam gelirlerinin düşmesi ve aynı akşam oynanacak Galatasaray Stuttgart karşılaşmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

Anne Yarısı dizisinin final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 3 Kasım'daki yayın değişikliği, dizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Aynı akşam Kanal D'de Haysiyet ve Star TV'de Tuzlu Kahve dizilerinin de yeni bölümleri yayınlanmayacak.

Anne Yarısı neden yok, final mi yaptı? Anne Yarısı yeni bölüm ne zaman?

ANNE YARISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Anne Yarısı dizisinin yeni bölümünün 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Normal yayın günü salı olan yapımın bir haftalık aranın ardından izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Anne Yarısı neden yok, final mi yaptı? Anne Yarısı yeni bölüm ne zaman?

Anne Yarısı'nın son bölümünde Ali, Zeynep'in Meryem üzerinden yaptığı velayet tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Zeynep'in karar vermesi için iki gün süre tanıdığı Ali, kızından vazgeçmeden sorunu çözmenin yollarını ararken Özcan'ın Nazlı ile evlendiğini açıklaması aile içinde yeni bir tartışma başlattı. Kadir, çifti yeniden konağa getirirken Altın bu karara karşı çıktı. Diğer yandan Sibel'in Asım'dan para istemesi ve Asım'ın Fidan'ın altınlarını çalması olayların seyrini değiştirdi. Zeynep'in İzmir'e dönme planına Ege'nin beklenmedik tepkisi ise yeni bölüm öncesinde hikayenin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

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