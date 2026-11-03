"Haysiyet dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman" soruları 3 Kasım 2026 Salı günü Kanal D yayın akışında yapılan değişiklikle izleyicilerin araştırdığı yapımlar arasında yer aldı. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın takvimindeki değişikliğin nedenini ve 9. bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırıyor.

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Haysiyet dizisinin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanması beklenen 9. bölümü Kanal D'nin yayın akışında yer almadı. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünün yayın takviminden çıkarılmasıyla birlikte izleyiciler, ertelemenin nedenini ve dizinin ne zaman ekrana döneceğini araştırmaya başladı.

HAYSİYET NEDEN YOK?

Haysiyet dizisinin 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Kanal D'nin resmi yayın akışına göre dizinin saat 20.00'de tekrar bölümü ekrana gelecek. Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün başrollerinde yer aldığı yapımın 9. bölümü bu haftaki yayın programından çıkarıldı. Kanal D veya dizinin yapım ekibi tarafından yeni bölümün neden ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu akşam TRT 1'de yayınlanacak Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle özel kanallar son dakika gelişmesi olmazsa dizi yayınlarına ara verecek. Bu nedenle Haysiyet dizisinin yeni bölümü ekrana gelmiyor.

Haysiyet neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım TV yayın akışı

HAYSİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Haysiyet dizisinin 9. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin normal yayın günü salı olduğu için yeni bölümün bir haftalık aranın ardından izleyiciyle buluşacağı öngörülüyor. Ancak Kanal D tarafından 10 Kasım tarihine ilişkin kesin bir yeni bölüm duyurusu henüz yapılmadı.

Haysiyet neden yok, yeni bölüm ne zaman? 3 Kasım TV yayın akışı

Haysiyet'in son yayınlanan 8. bölümünde Suzan'ın Sadık'ı şikayet ettiği ve avukatının Haluk olduğunun ortaya çıkması Karlıova ailesinde sorunlara yol açtı. Simay evliliğini korumak için ailesiyle karşı karşıya gelirken Mehmet, babasını kurtarmaya çalıştığı sırada Tufan'dan öğrendiği sırla sarsıldı. Yıldız'ın doktordan aldığı haber ve Cengiz'in Fulya üzerinden kurduğu plan da hikayede yeni gelişmelere neden oldu. Mehmet'in Simay'a sürpriz yapmak için gittiği yerde karşılaştığı manzaranın ardından yaşanacaklar ise 9. bölümde açıklığa kavuşacak.

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