Halit Yukay çıkarıldı mı, bulundu mu, son durum nedir? Halit Yukay'ın cesedi 68 metre derinlikte bulunmuştu

Halit Yukay çıkarıldı mı, son durum nedir, Halit Yukay bulundu mu soruları gündemden düşmüyor. layın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda, yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşıldı. Yetkililer, cesedin Halit Yukay’a ait olabileceğini belirtirken, kesin kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor.

HALİT YUKAY ÇIKARILDI MI?

Marmara Denizi’nde 4 Ağustos’ta özel teknesi “Graywolf” ile Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkan Mazu Yachts sahibi Halit Yukay’ın cesedinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir’in Erdek açıklarında yaklaşık 68 metre derinlikte tespit edilen cesedin güvenli bir şekilde denizden çıkarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda özel ekipler ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin dalgıçları görev alıyor. Operasyon sırasında özel kafes sistemi kullanılacak ve bölgeye TCG Işın gemisi sevk edildi.

HALİT YUKAY SON DURUM NEDİR?

Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cesedin çıkarılması için başlatılan operasyon, deniz ve hava koşullarına bağlı olarak titizlikle sürdürülüyor.

Yetkililer, uygun şartların sağlanması halinde işlemin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

HALİT YUKAY'IN CESEDİ BULUNDU MU?

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ceset 23 Ağustos’ta Erdek açıklarında tespit edildi. Cesedin Halit Yukay’a ait olduğunun tahmin edildiği belirtilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor. Özel ekipler, deniz dibinden çıkarma işlemi için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı ve operasyonu başlattı.

HALİT YUKAY SON DAKİKA GELİŞMELER NELER?

Halit Yukay, teknesiyle Marmara Denizi’nde seyir halindeyken bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı tahmin edilen kazada kaybolmuştu. Olayla ilgili gemi kaptanı C.T. tutuklanmıştı. Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, kaybolduğu gün yaptığı telefon görüşmesinde Yukay’ın sesinin gayet sakin olduğunu, ancak kısa süre sonra rüzgar ve dalgalar nedeniyle bağlantının kesildiğini aktardı.

Arama çalışmaları boyunca Sahil Güvenlik, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde hareket etti. Operasyon halen devam ediyor ve kamuoyunun gözleri, cesedin güvenli bir şekilde çıkarılmasına çevrildi.