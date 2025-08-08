Türkiye’nin lüks yat üretiminin tanınan isimlerinden Halit Yukay’ın, 4 Ağustos 2025’te Yalova’dan Mikonos’a doğru yola çıktığı “Graywolf” adlı yatıyla kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken Halit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? araştırılıyor.

HALİT YUKAY EVLİ Mİ?

Yunanistan asıllı iş kadını Rania Stypa ile 2014 yılında evlenen Halit Yukay'ın bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor.

RANİA STYPA KİMDİR?

Yunanistan kökenli olan Rania Stypa, Mazu Yachts’ın Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Halit Yukay’ın eşidir.

2000-2004 yılları arasında Deree Koleji’nde İşletme Yönetimi ve Örgütsel Davranış üzerine lisans eğitimi alan Stypa, 2010’da Leicester Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 2001’de SMS Reklamcılık’ta başlayan Rania, 2004-2014 yılları arasında Yunanistan’daki LAMDA Flisvos Marina’da pazarlama ve müşteri hizmetleri departmanlarında çalıştı. 2014’ten itibaren Mazu Yachts’ta markanın uluslararası tanıtımında önemli bir rol üstlendi.

HALİT YUKAY BULUNDU MU?

Halit Yukay henüz bulunamadı. 4 Ağustos 2025’te “Graywolf” yatıyla kayboldu, yatı Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik ve AFAD tarafından devam ediyor.