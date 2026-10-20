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Halk koşusu kayıtları yarın (21 Ekim) başlıyor... İstanbul Maratonu Halk Koşusu ne zaman?

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Halk koşusu kayıtları yarın (21 Ekim) başlıyor... İstanbul Maratonu Halk Koşusu ne zaman?
Başlık ResmiHalk koşusu kayıtları yarın (21 Ekim) başlıyor... İstanbul Maratonu Halk Koşusu ne zaman?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu için takvim belli oldu. Koşuda yer almak isteyen sporseverler, kayıtlarını event.spor.istanbul adresinden ücretsiz olarak yapabilecek. Peki, İstanbul Maratonu Halk Koşusu ne zaman?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul işbirliğiyle düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kategorisinin kayıt dönemi, 21 Ekim Çarşamba günü başlayacak.Halk Koşusu kayıtları için 5 bin kişilik kontenjan ayrılacak. Koşuda yer almak isteyen sporseverler, kayıtlarını event.spor.istanbul adresinden ücretsiz olarak yapabilecek.

Halk koşusu kayıtları yarın (21 Ekim) başlıyor... İstanbul Maratonu Halk Koşusu ne zaman?
Başlık ResmiHalk koşusu kayıtları yarın (21 Ekim) başlıyor... İstanbul Maratonu Halk Koşusu ne zaman?

İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU NE ZAMAN?

Dünyanın dört bir yanından gelen 45 binden fazla koşucuyu ağırlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

HALK KOŞUSU İÇİN GÖĞÜS NUMARASI ŞART

Halk Koşusu'na katılmak için gerekli göğüs numaraları, 21 Ekim'den itibaren Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Bostancı Sahil Spor Kompleksi, Hasan Doğan Spor Kompleksi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Sefaköy Yüzme Havuzu, Fatih Spor Kompleksi, Cemal Kamacı Spor Kompleksi ve Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde dağıtılacak. Kaydolduktan sonra göğüs numaralarını teslim almayan kişiler koşuya katılamayacak.

HALK KOŞUSU GİRİŞ SAATLERİ

Halk Koşusu için girişler Altunizade Köprüsü'nden yapılacak. Katılımcılar, etkinlik günü 09.15-10.15 saatleri arası Mecidiyeköy metrobüs durağının yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden kalkacak otobüslerle de start noktasına gelebilecek.

Maratondaki diğer tüm kategorilerde olduğu gibi Halk Koşusu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak. Startın ardından köprüyü geçecek koşucular, Barbaros Bulvarı'nı takip ederek sahile inecek ve Dolmabahçe'de 6.5 kilometrelik parkuru tamamlayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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