Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hamdi Ulukaya kimdir?

Hamdi Ulukaya kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamdi Ulukaya kimdir?
ABD, Fenerbahçe, İş İnsanı, Erzincan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sponsoru olarak isminden söz ettiren Hamdi Ulukaya dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hamdi Ulukaya kimdir? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Türkiye’nin Erzincan ilçesinde doğan ve 2005 yılında Chobani markasını kuran Hamdi Ulukaya kısa süre içinde büyük bir servet elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Sağlıklı ve doğal içeriklere sahip olan yoğurtlarla ön plana çıkan Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya gıda sektöründe başarılı bir kariyere sahiptir. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? İşte hayatı ve kariyeri hakkında tüm ayrıntılar....

Hamdi Ulukaya kimdir? - 1. Resim

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. Ulukaya’nın ailesi ise süt ve peynir üretimiyle ilgilenmektedir.

Ulukaya'nın çiftçi bir ailede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasında büyük bir etkisi olmuştur. 1994 yılında ailesinin yanına çalışmaya İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklar yaşamıştır.

Hamdi Ulukaya kimdir? - 2. Resim

Ulukaya eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim aldı. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurdu.

2005 yılında eski bir süt fabrikasını satın alarak üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı hayat" temaları üzerinden duyurdu.

Hamdi Ulukaya kimdir? - 3. Resim

Chobani markası, Amerikalılara orijinal, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt olarak lanse edilerek hızla büyümüştür.  Şu anda Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biridir. 2024 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık bir serveti olduğu öne sürülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Böylesi görülmedi! Kulübünden izinsiz Rusya'ya transfer oldu: Ankaragücü dava açıyorYıllardır atıl durumda olan fabrika yeniden üretime başlıyor! 150 kişiye istihdam sağlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldi - HaberlerSıcaklar ne zaman düşecek? Meteoroloji'den yağmur haberi geldiABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya Chobani markasını nasıl oluşturdu? - HaberlerABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya Chobani markasını nasıl oluşturdu?İrfan Demet kimdir? İETT Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verildi - Haberlerİrfan Demet kimdir? İETT Genel Müdürü hakkında gözaltı kararı verildiPolislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyor - HaberlerPolislik başvuruları ne zaman 2025? POMEM başvurularında son durum merak ediliyorDGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli oldu - HaberlerDGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takviminde belli olduMasterChef'te yedeklerden kim kazandı? Kadroya giren yarışmacılar belli oldu - HaberlerMasterChef'te yedeklerden kim kazandı? Kadroya giren yarışmacılar belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...