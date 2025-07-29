İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin yeni sponsoru olarak isminden söz ettiren Hamdi Ulukaya dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hamdi Ulukaya kimdir? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Türkiye’nin Erzincan ilçesinde doğan ve 2005 yılında Chobani markasını kuran Hamdi Ulukaya kısa süre içinde büyük bir servet elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Sağlıklı ve doğal içeriklere sahip olan yoğurtlarla ön plana çıkan Chobani markasının kurucusu Hamdi Ulukaya gıda sektöründe başarılı bir kariyere sahiptir. Peki, Hamdi Ulukaya kimdir? İşte hayatı ve kariyeri hakkında tüm ayrıntılar....

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde doğdu. Ulukaya’nın ailesi ise süt ve peynir üretimiyle ilgilenmektedir.

Ulukaya'nın çiftçi bir ailede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasında büyük bir etkisi olmuştur. 1994 yılında ailesinin yanına çalışmaya İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklar yaşamıştır.

Ulukaya eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. Ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim aldı. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurdu.

2005 yılında eski bir süt fabrikasını satın alarak üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı hayat" temaları üzerinden duyurdu.

Chobani markası, Amerikalılara orijinal, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt olarak lanse edilerek hızla büyümüştür. Şu anda Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biridir. 2024 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık bir serveti olduğu öne sürülüyor.