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Hangi ülkelere uçuş seferleri yasaklandı? Çatışma bitene kadar kapalı olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hangi ülkelere uçuş seferleri yasaklandı? Çatışma bitene kadar kapalı olacak!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail-İran savaşı ulaşım sektörünü de olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da yükselen tansiyon sebebiyle dört ülkeye seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İsrail’in 13 Haziran’da İran’a askeri saldırı başlatması Orta Doğu’da gerilimi artırdı. İki ülke arasında geçen çatışma nedeniyle dört ülkeye uçuş seferleriiptal edildi. 

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YASAKLANDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve İran arasında başlayan savaş nedeniyle İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferlerin savaşa bitene kadar başlamayacağını söyledi.

Hangi ülkelere uçuş seferleri yasaklandı? Çatışma bitene kadar kapalı olacak! - 1. Resim

UÇUŞLAR NEDEN DURDURULDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail-İran savaşı nedeniyle İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e uçuş seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Hangi ülkelere uçuş seferleri yasaklandı? Çatışma bitene kadar kapalı olacak! - 2. Resim

ÜRDÜN'E UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre İran-Irak savaşı bitene kadar uçuş sahaları kapalı olacak.

Hangi ülkelere uçuş seferleri yasaklandı? Çatışma bitene kadar kapalı olacak! - 3. Resim

IRAK'A UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Orta Doğu'da yükselen tansiyon nedeniyle Irak seferlerinin tümü iptal edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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