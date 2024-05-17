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Hareket Proje halka arzına 2 milyon kişi katılması halinde 8-9 lot verilmesi bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hareket Proje halka arzına 2 milyon kişi katılması halinde 8-9 lot verilmesi bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. şirketinin talep toplama tarihi 15-16-17 Mayıs olarak açıklanmıştı. Sürecin sona ermesinin ardından kaç lot verir sorusu gündeme geldi. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan hissenin sonuçlarının açıklanmasıyla beraber detaylar da netleşecek.

Vatandaşların gündeminde yer alan HRKET hissesine kaç kişinin katıldığı ve kaç lot düşeceği merak ediliyor. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan firma hakkında bilgiler...

Satın almak isteyenler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alabilecek.

Hareket Proje halka arzına 2 milyon kişi katılması halinde 8-9 lot verilmesi bekleniyor - 1. Resim

Dağıtılacak pay miktarı ise 24,000,000 lot olarak belirlenirken büyüklüğü 3 milyar 456 milyon TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemleri bugün (17 Mayıs) biten hissenin kaç lot vereceği henüz belirlenmezken olası miktarlar şöyle:

2.5 Milyon katılım - 8 Lot (560 TL)

2.9 Milyon katılım - 7 Lot (490 TL)

 3.3 Milyon katılım - 6 Lot (420 TL)

 3.7 Milyon katılım - 5 Lot (350 TL 

 4.1 Milyon katılım - 5 Lot (350 TL)

4.5 Milyon katılım - 4 Lot (280 TL)

 4.9 Milyon katılım - 4 Lot (280 TL)

Hareket Proje halka arzına 2 milyon kişi katılması halinde 8-9 lot verilmesi bekleniyor - 1. Resim

Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek olan HRKET fonunun kullanım alanları şöyle olacak:

%50-60 Makine, ekipman, tesis ve proje yatırımları, %20-25 Finansal borçların ödenmesi, %20-25 İşletme sermayesi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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