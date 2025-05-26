Hatayspor Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 37. haftası Hatayspor Fenerbahçe maçıyla sona erecek. Küme düşeceği kesinleşen Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe ilk 11'ler belli ve maç kadrosu belli oldu. Taraftarlar beIN Sports üzerinden maçı takip edebilecek.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın şampiyonluğu garantilemesiyle sezonu 2. sırada tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, küme düşmesi kesinleşen Hatayspor karşısında galibiyet arıyor. Hatayspor Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu merak ediliyor.

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

20.00'de Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

Atakaş Hatayspor: Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’nin Hatayspor deplasmanındaki maç kadrosu, sakatlıklar, cezalar ve teknik direktör José Mourinho’nun tercihleri doğrultusunda şekillendi. Buna göre sarı lacivertli ekibinin ilk 11'inde, Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko ve En-Nesyri yer alıyor.

Hatayspor’un kadrosunda ise ciddi eksikler göze çarparken maça başlayacak ilk 11'i, Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo ve Boutobba oldu.

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.