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Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor
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Trendyol Süper Lig'de artık sona gelinirken, 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı merak edilirken Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu sorgulanıyor.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Ligdeki 34 karşılaşmada 81 puan toplayan ve Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle ikinci sıradaki yerini garantileyen sarı-lacivertliler, dış sahadaki son sınavına Hatay deplasmanında çıkacak.

Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor - 1. Resim

Fenerbahçe, bu mücadelede kadro eksiklikleriyle sahada olacak. Sarı kart cezalısı Fred’in yanı sıra Livakovic, Mert Hakan Yandaş, Diego Carlos, Burak Kapacak ve Allan Saint-Maximin de teknik heyet tarafından kadroya alınmadı.

Kadroda yer alan isimler arasında kalede İrfan Can Eğribayat ve Ertuğrul Çetin bulunurken, savunma hattında Milan Skriniar, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü gibi tecrübeli isimler görev bekliyor. Orta alanda Szymanski, Talisca, Amrabat ve Tadic gibi kreatif oyuncular yer alırken, gol yollarında Edin Dzeko ve En-Nesyri gibi tehlikeli isimler dikkat çekiyor.

Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor - 2. Resim

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Alexander Djiku, Filip Kostic, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Levent Mercan, Cenk Tosun, İsmail Yüksek.

Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor - 3. Resim

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Atakaş Hatayspor: Emir | Kerim, Kilama, Calvo, Cemali | Masanga, Abdülkadir, Boutobba | Görkem, Fernandes, Okoronkwo

Fenerbahçe: İrfan Can | Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz Aydın | Szymanski, Amrabat | Tadic, Talisca, Kostic | Dzeko

Hatayspor - Fenerbahçe maçında kimler eksik, kimler cezalı? Hatayspor-Fenerbahçe maç kadrosu netleşiyor - 4. Resim

HATAYSPOR LİGE VEDA MAÇINDA FENERBAHÇE'YE DİRENMEK İSTİYOR

Lig boyunca yalnızca 5 galibiyet elde eden ve 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen ekiplerden biri oldu. Son üç iç saha maçını da kaybeden bordo-beyazlılar, taraftarı önünde Fenerbahçe karşısında en azından onurlu bir mücadele vermeyi hedefliyor.

Hatay temsilcisinde son haftalarda dikkat çeken performansıyla Jonathan Okoronkwo öne çıkıyor. Adana Demirspor karşılaşmasında 2 gol atıp 1 asist yapan genç oyuncu, bu maçta da muhtemelen takımının en büyük kozu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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