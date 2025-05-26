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Elversberg - Heidenheim maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elversberg - Heidenheim maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off&#039;ları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya’da futbol heyecanı, Bundesliga Play-Off karşılaşmalarıyla hız kesmeden devam ediyor. Kümede kalma ya da Bundesliga’ya yükselme hedefiyle sahaya çıkacak takımların mücadelesi nefesleri kesiyor. Elversberg - Heidenheim maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak soruları taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor.

Elversberg - Heidenheim maçı sezonun en önemli sınavlarından biri olacak. İki ekip 26 Mayıs Pazartesi günü karşı karşıya gelirken tüm gözler mücadelede olacak. Maçın yayın bilgileri ve detayları ise futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

Elversberg - Heidenheim arasında oynanacak olan bu akşamki karşılaşma Bundesliga'da ligde kalma adına son derece önemli.

Elversberg - Heidenheim maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları - 1. Resim

ELVERSBERG - HEIDENHEIM MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'da kader maçlarından biri olan Elversberg - Heidenheim karşılaşması futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadeleler arasında yer alıyor. Bundesliga Play-Off turunun önemli rövanş ayağında sahne alacak olan karşılaşma Türkiye’de de birçok platformda canlı yayınlanacak.

Kritik karşılaşma Tuttur TV, Tivibu Spor 1 ve beIN Sports beIN Connect kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, açıklanan platformlar üzerinden mücadeleyi ekran başında izleyebilecek. Yayının şifreli olup olmayacağı yayıncıların politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Elversberg - Heidenheim maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları - 2. Resim

ELVERSBERG - HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Elversberg ile Heidenheim arasındaki Bundesliga Play-Off rövanş mücadelesi, 26 Mayıs Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Almanya’da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen mücadele bu akşam saat 21.30’da başlayacak.

Her iki takım için de sezonun en önemli maçlarından biri olan Elversberg - Heidenheim maçı Bundesliga’nın 2025-2026 sezonundaki heyecanı yükseltecek.

Elversberg - Heidenheim maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Bundesliga Küme Düşme Play-Off'ları - 3. Resim

ELVERSBERG - HEIDENHEIM MUHTEMEL 11

Elversberg: Kristof, Baum, Rohr, Joncour, Neubauer, Fellhauer, Şahin, Petkov, Damar, Zimmerschied, Asllani

Heidenheim: Müller, Gimber, Mainka, Siersleben, Traore, Dorsch, Schöppner, Föhrenbach, Wanner, Beck, Pieringer

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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