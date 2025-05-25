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Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu
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İngiltere Premier Lig’in 38. haftasında büyük bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada Liverpool Anfield’da Crystal Palace’ı ağırlayacak. Sezonun son maçında taraftarları coşturacak kritik randevu 25 Mayıs Pazar günü futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak. Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak merakla takip ediliyor.

Liverpool - Crystal Palace maçı Premier Lig takviminde sezonun kapanış periyodunu işaret ediyor. Ev sahibi Liverpool, sezonu galibiyetle kapatmak için sahada ter dökecek. Deplasman ekibi Crystal Palace ise puan kazanarak sezonu tamamlamak için mücadele edecek.

Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 1. Resim

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in son haftasında Liverpool ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen önemli mücadele futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek. Liverpool - Crystal Palace maçı beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar iki takımın sezonun son maçındaki performanslarını ekran başından takip etme şansına sahip olacak.

Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 2. Resim

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig’in 38. haftasında yer alan Liverpool - Crystal Palace maçı 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 18.00 olarak belirlendi. Sezonun son karşılaşması olması sebebiyle her iki takım da sahada kazanmak için mücadele edecek.

Liverpool - Crystal Palace hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 maç kadrosu belli oldu - 3. Resim

LIVERPOOL - CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Liverpool: Alisson, Bradley, I. Konaté, V. van Dijk, A. Robertson, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, M. Salah, C. Jones, C. Gakpo, L. Díaz

Crystal Palace: D. Henderson, J. Lerma, M. Lacroix, C. Richards, D. Muñoz, W. Hughes, D. Kamada, T. Mitchell, I. Sarr, E. Eze, J. Mateta

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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