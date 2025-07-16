Ortaya Niguez! Trabzonspor, A. Madrid’den ayrılan İspanyol yıldızı gündemine aldı 

Trabzonspor, Atletico Madrid’den ayrılan İspanyol yıldız Niguez'i gündemine aldı.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya da takviye düşünen bordo mavililerin gündemine gelen isim Saul Niguez oldu.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki İspanyol oyuncu teklifleri değerlendirmeye aldı. Bonservisi elinde olan Niguez, bordo mavili kulüp hakkında eski takım arkadaşı Savic’ten bilgi aldı. Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan İspanyol futbolcu Karadeniz ekibine sıcak bakıyor... Doğan yönetimi de bonservis bedeli olmadığı için Niguez için somut girişimlerde bulunacak.

MENDY'YE TALİP VAR

Bu arada Trabzonspor’un yabancılarından Batista Mendy’ye Fransa’dan teklif var. Foot Mercato’nun haberine göre, Ligue 1’in yeni takımı Paris FC, 25 yaşındaki orta saha için bordo mavililerle transfer görüşmelerine başladı. Fransız ekibi 25 yaşındaki oyuncu için 13 milyon avroyu gözden çıkarırken Karadeniz ekibi 15 milyon avro talep etti. Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 43 resmî maça çıkan Batista Mendy, 4 gol ve 4 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Trabzonspor’dan gelen teklife sıcak bakıyor. Yönetimin somut adımlar atması bekleniyor.