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Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elazığspor ile Vanspor, bu akşam 2. lig play off turu rövanşında karşılaşıyor. Turu geçecek takımı belirleyecek karşılaşma öncesinde sporseverler "Elazığspor Vanspor maçı nereden izlenir, saat kaçta, hangi kanalda?" araması yapıyor. İşte merakla beklenen maça dair bilgiler...

TFF 2. Lig play off 3. turu rövanşında Elazığspor, Van Büyükşehir Belediyespor'u konuk ediyor. 

Elazığspor, ilk maçtaki ağır yenilgiye rağmen geri dönüşe imza atmak ve turu çevirmek için sahaya çıkacak. Vanspor ise aldığı 4-1 galibiyetin avantajını koruyarak finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Play Off turunu geçecek takımı belirleyecek maçı yayınlayan kanal belli oldu. 

ELAZIĞSPOR VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında Artı Değer Çimentaş Elazığspor ile Artı Değer Vanspor karşı karşıya geliyor. 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak ve HT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti! - 1. Resim

15. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Tarihleri boyunca 14 defa karşı karşıya gelen Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor, Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş maçında 15. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Vanspor kazanırken, 7 mücadeleyi de Elazığspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti! - 2. Resim

MAÇIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk’ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Kadir Beyaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Emre Kaan Çalışkan üstlenecek.

Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti! - 3. Resim

HTSPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam

Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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