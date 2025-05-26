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Batman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Batman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu!
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Batman Petrolspor ile Altınordu FK, bugün 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçı 1-0 kazanan Batman Petrolspor sahaya avantajlı çıkacak. Merakla beklenen maçı yayınlanan kanal netleşti. 

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Tur rövanşında Batman Petrolspor, Altınordu FK takımını konuk ediyor. 

Play off tur mücadelesi veren iki takımın karşılaşması heyecanla beklenirken Batman Petrolspor Altınordu FK maçı yayınlayan kanal, maçın başlama saati merak ediliyor. 

BATMAN PETROLSPOR ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 2. lig 3. tur rövanş maçında Batman Petrolspor ile Altınordu, bu akşam saat 20.00'da karşılaşacak. Batman Şehir Stadında oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Maç HT Spor Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Batman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu! - 1. Resim

KİM NASIL TURU GEÇER?

İlk maçı 1-0 kazanan Batman Petrolspor, seyircisi önünde oynanacak maçta avantajlı olarak gözüküyor. Her türlü beraberlikte ve galip gelmesi halinde turu geçecek.

Altınordu ise turu geçmek için iki farklı galip gelmesi gerekiyor. Konuk takımın bir farklı galibiyet durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda denge bozulmaz ise penaltı atışları turu geçen takımı belirleyecek.

Batman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu! - 2. Resim

İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞILAŞACAK

Altınordu ve Batman Petrolspor, bu mücadeleyle birlikte 8. kez kozlarını paylaşacak. Geçmiş karşılaşmalarda Batman Petrolspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Altınordu, bugüne kadar sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Batman Petrolspor 3 kez kazanan taraf oldu. Üç karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Altınordu bu sezon Batman Petrolspor'la oynadığı 3 karşılaşmada da rakibine üstünlük kuramadı. Normal sezonda deplasmanda oynanan maçı Batman Petrolspor 2-1 kazanırken, İzmir'deki müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi. Play-Off 3'üncü Tur'da Altınordu rakibine evinde tek golle boyun eğdi. Kırmızı-lacivertliler rövanşı kazanırsa Batman Petrolspor'a bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini tattıracak.

Batman Petrolspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. Lig Play-Off 3. Tur rövanş maçı şifresiz canlı yayın kanalı bulundu! - 3. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

BATMAN PETROLSPOR: Yusuf - Semih, Ahmet, Yalçın, Samet, Emir, Hüseyin, İlyas, Imeri, Mert, Atabey 

ALTINORDU: Serhat - Mete, Yusuf Şahin, Eren, Emir Can (Dk. 89 Ali), Burak, Sami, Ege, Bahattin, Hüseyin, Yakal

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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