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Bugün maç var mı? 26 Mayıs 2025 maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün maç var mı? 26 Mayıs 2025 maç programı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugünün maçları futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulatıyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Hatayspor karşılaşması dışında Almanya - Bundesliga Play-out Final maçı Elversberg ve Heifrnheim arasında olacak.

Süper Lig, Almanya - Bundesliga Play-out Final, Türkiye Nesine 2.Lig Yükselme Play-off 3.Tur, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B Küme Düşme, Final maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna cevap arıyor.

Galatasaray’ın 18 Mayıs 2025’te Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, ligin zirvesi şimdiden belli oldu.Ancak, küme düşme hattındaki karşılaşmalar ve Avrupa kupalarına katılma yarışı, heyecanı son haftaya kadar taze tutuyor. 

Bugün maç var mı? 26 Mayıs 2025 maç programı - 1. Resim

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU TAMAMLANDI MI?

2024-2025 Süper Lig sezonu henüz bitmemiştir. Sezon, 9 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 1 Haziran 2025 tarihinde, 38. hafta maçlarıyla tamamlanacaktır.

Galatasaray, 18 Mayıs 2025’te Kayserispor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantiledi. Ancak ligde küme düşme ve Avrupa kupalarına katılma mücadeleleri hala devam ediyor. Bu sebeple, 24-25 Mayıs 2025 hafta sonu gerçekleşecek 38. hafta maçları, ligin tamamlanması için oldukça önemlidir.

Bugün maç var mı? 26 Mayıs 2025 maç programı - 2. Resim

26 MAYIS 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Hatayspor-Fenerbahçe ve Elazığspor-Vanspor FK karşılaşmaları saat 20.00'da başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

NESİNE 2. LİG PLAY-OFF 3. TUR

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu

20.00 Elazığspor-Vanspor

BUNDESLİGA PLAY-OUT

21.30 Elversberg-Heidenheim

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah

21.00 Al Fayha-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Damac FC

21.00 Al Fateh-Al Nassr

21.00 Al Riyadh-Al Ahli

21.00 Al Ettifaq-Al Wahda

21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud

21.00 Al Orubah-Al Taawon

21.00 Al Raed-Al Kholood

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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