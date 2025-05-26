Bugün maç var mı? 26 Mayıs 2025 maç programı

Bugünün maçları futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulatıyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe Hatayspor karşılaşması dışında Almanya - Bundesliga Play-out Final maçı Elversberg ve Heifrnheim arasında olacak.

Süper Lig, Almanya - Bundesliga Play-out Final, Türkiye Nesine 2.Lig Yükselme Play-off 3.Tur, Suudi Arabistan Pro Lig, İtalya Serie B Küme Düşme, Final maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna cevap arıyor.

Galatasaray’ın 18 Mayıs 2025’te Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, ligin zirvesi şimdiden belli oldu.Ancak, küme düşme hattındaki karşılaşmalar ve Avrupa kupalarına katılma yarışı, heyecanı son haftaya kadar taze tutuyor.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU TAMAMLANDI MI?

2024-2025 Süper Lig sezonu henüz bitmemiştir. Sezon, 9 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 1 Haziran 2025 tarihinde, 38. hafta maçlarıyla tamamlanacaktır.

Galatasaray, 18 Mayıs 2025’te Kayserispor’u 3-0 yenerek şampiyonluğunu garantiledi. Ancak ligde küme düşme ve Avrupa kupalarına katılma mücadeleleri hala devam ediyor. Bu sebeple, 24-25 Mayıs 2025 hafta sonu gerçekleşecek 38. hafta maçları, ligin tamamlanması için oldukça önemlidir.

26 MAYIS 2025 BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Hatayspor-Fenerbahçe ve Elazığspor-Vanspor FK karşılaşmaları saat 20.00'da başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

NESİNE 2. LİG PLAY-OFF 3. TUR

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu

20.00 Elazığspor-Vanspor

BUNDESLİGA PLAY-OUT

21.30 Elversberg-Heidenheim

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah

21.00 Al Fayha-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Damac FC

21.00 Al Fateh-Al Nassr

21.00 Al Riyadh-Al Ahli

21.00 Al Ettifaq-Al Wahda

21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud

21.00 Al Orubah-Al Taawon

21.00 Al Raed-Al Kholood