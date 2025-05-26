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Haberler > Haberler > Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu!

Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de sezonun sonlarına gelinirken, 37. haftada heyecan Mersin'e taşınıyor. Şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe ile ligde kalma umudunu haftalar önce yitiren Atakaş Hatayspor, prestij niteliği taşıyan bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak merakla takip ediliyor.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip edeceği Hatayspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Yayın öncesi ve sonrası özel analizler ile maçın tüm detayları beIN Sports ekranlarında olacak.

Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - 1. Resim

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe karşılaşması 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Mücadele Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Hatayspor - Fenerbahçe maçı bu akşam futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor.

Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - 2. Resim

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11’LER

Atakaş Hatayspor: Emir - Kerim - Kilama - Calvo - Cemali - Masanga - Abdülkadir - Boutobba - Görkem - Fernandes - Okoronkwo

Fenerbahçe: İrfan Can - Mert - Skriniar - Djiku - Oğuz - Szymanski - Fred (yerine alternatif oyuncu) - Kostic - Tadic - Talisca - Dzeko

Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! - 3. Resim

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Karşılaşmanın hakemi olarak Yiğit Arslan görev yapacak. Arslan’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Yusuf Ziya Gündüz sahada olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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