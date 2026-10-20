Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan Kutluhan Taşkın kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Kutluhan Taşkın, atandı. Taşkın, 21 Mayıs 2021'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Peki, Kutluhan Taşkın kimdir, hangi görevlerde bulundu?

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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na atanan Kutluhan Taşkın 1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Kutluhan Taşkın, 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi'nde (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmüştür.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

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