Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alımı yapacak. Alımlar için ilan paylaşan Hazine ve Maliye bakanlığı başvuru tarihleri ve şartlarını paylaştı. Peki, Hazine ve Maliye bakanlığı stajyer alımı için başvuru nasıl yapılır?

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Hazine ve Maliye bakanlığı Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki 8. derece stajyer hazine kontrolörü kadrolarına yapılacak alım için giriş sınavı düzenleyecek. Adayların belirlenen öğrenim, KPSS, yaş ve sağlık şartlarını taşıması gerekecek. Hazine ve Maliye bakanlığı stajyer alımı için başvuru süreci 23 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 4 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerindeki “Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmetinden veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru süresi içinde elektronik ortamda tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecek.

Hazine ve Maliye bakanlığı stajyer alımı yapacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvuracak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2025 ve 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması,

d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (1 Ocak 2026) 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

e) Sağlık durumunun Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması, gerekmektedir.

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