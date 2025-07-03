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Hicran Kaya kimdir, kaç yaşında? Düşen uçakta yolcuydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hicran Kaya kimdir, kaç yaşında? Düşen uçakta yolcuydu
Yaş, Uçak Kazası, Rize, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Eskişehir Sivrihisar'dan havalanan pilot Mehmet Demirci'nin kullandığı M20J tipi tek motorlu uçak kaza kırıma uğramıştı. 3 Temmuz sabah saatlerinde uçağın enkazına ulaşılırken Hicran Kaya'nın yaşadığı tespit edildi. Kamuoyunun gündeminde Hicran Kaya kimdir, kaç yaşında konuları yer alıyor.

Hicran Kaya kimdir, kaç yaşında sorgulamaları yapılıyor. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan M20J tipi uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya bugün yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası bulundu. 

HİCRAN KAYA KİMDİR?

M20J tipi tek motorlu uçakta bulunan tek yolcu olarak bilinen Hicran Kaya, pilot Mehmet Demirci ile Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize'ye doğru yola çıkmıştı. Kaza kırıma uğranıldıktan sonra Kaya, acil yardım çağrısında bulundu.

Hicran Kaya kimdir, kaç yaşında? Düşen uçakta yolcuydu - 1. Resim

Telsizle yapılan çağrı sonrası arama kurtarma ekipleri tarafından aranan uçak enkazı bu sabah bulundu. Yolcu Hicran Kaya'nın yaşadığı tespit edilirken pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hicran Kaya kimdir, kaç yaşında? Düşen uçakta yolcuydu - 2. Resim

HİCRAN KAYA BULUNDU MU, YAŞIYOR MU?

Hicran Kaya ağır yaralı olarak kazadan kurtulurken uçağın enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu. Rize Valisi Baydaş yaptığı açıklamada Kaya'nınn yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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