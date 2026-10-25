Hull City-Brentford maçı canlı yayın bilgileri 25 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, ligdeki puan mücadelesini sürdürecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, Hull City-Brentford maçının yayınlanacağı kanalı ve başlama saatini araştırıyor.

Kaydet a- | +A

Hull City-Brentford maçı, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalar arasında yer alıyor. 25 Ekim Pazar günü taraftarı önünde sahaya çıkacak Hull City, Brentford karşısında iç saha avantajını değerlendirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Brentford ise deplasmanda puan alarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın karşılaşmasına kısa süre kala maçın canlı yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor.

HULL CİTY-BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak Hull City-Brentford karşılaşması, beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'de Premier Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, 25 Ekim Pazar günü oynanacak mücadeleyi yayın akışına dahil etti.

Hull City-Brentford maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City maç yayın bilgileri

HULL CİTY-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City ile Brentford arasındaki İngiltere Premier Lig karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak. Premier Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, puan için mücadele edecek. Hull City, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini kullanarak maçı kazanmak istiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala