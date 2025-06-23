Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur? Petrol krizi kapıda!

İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararı dünyanın gündeminde oturdu. İran tarafından duyurulan bu karar dünyanın enerji güvenliğini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğururken Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur sorusu merak konusu oldu.

Orta Doğu’da tansiyon yükselirken gözler yeniden Hürmüz Boğazı’na çevrildi. İran Meclisi’nin Hürmüz Boğazı’nın kapatılacağı yönündeki açıklaması küresel ticaret dengelerini alt üst edebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olur?

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIRSA NE OLUR?

Petrolün kalbi olarak bilinen Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği en önemli enerji koridorlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu boğazın kapatılması sadece petrol fiyatlarını değil, aynı zamanda doğalgaz ticaretini, deniz yolları güvenliğini ve küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebilir.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NELER YAŞANIR?

Hürmüz Boğazı, ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından önemli bir rol oynuyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda, alternatif boru hatları günlük taşınan petrol miktarının sadece dörtte birini yönlendirebilecek kapasitede olduğundan arzda ciddi bir daralmaya ve petrol fiyatlarda sert artışa yol açabilir.

Goldman Sachs, boğazın kapatılması durumunda petrolün varil fiyatının 100 doları aşabileceğini öngörüyor. JP Morgan ise bu seviyeyi 130 dolar olarak tahmin ediyor.

Bu kapsamda Hürmüz Boğazı’nın kapatılması deniz yolları güvenliği ile birlikte küresel ekonomik dengeleri de doğrudan değiştirebilir.