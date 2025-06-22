Petrolün kalbi alarmda! Hürmüz Boğazı kapatıldı mı?

Dünya enerji ticaretinin kalbi konumunda olan Hürmüz Boğazı, İran’dan gelen son açıklamalarla birlikte yeniden küresel gündeme oturdu. Boğazın kapanma ihtimali, petrol ve doğalgaz piyasalarında sarsıcı etkilere yol açabilir. Peki Hürmüz Boğazı gerçekten kapatıldı mı, nerede yer alıyor ve neden bu kadar kritik?

Orta Doğu’daki siyasi gerilimler tırmanırken, dünyanın enerji güvenliğini doğrudan etkileyen gelişmeler yaşanıyor. İran Meclisi’nin gündeme taşıdığı Hürmüz Boğazı’nın kapatılması yönündeki tasarı, küresel ticaret dengelerini alt üst edebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD, İsrail ve İran arasında artan tansiyon, bu stratejik boğazı bir kez daha dünya kamuoyunun odak noktası haline getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Cevad Kevseri’nin yaptığı açıklama, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Kevseri, “Meclis olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gerektiğine karar verdik. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından verilecektir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte boğazın hemen kapatılmadığı ancak ciddi bir olasılık olarak gündemde kaldığı anlaşıldı. Enerji güvenliği açısından stratejik önemdeki bu geçiş noktasıyla ilgili son kararı, İran’ın en üst düzey güvenlik organı verecek.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu’da Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alıyor. Jeopolitik açıdan son derece kritik bir konumda bulunan boğaz, İran ile Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğal bir sınır işlevi görüyor.

Küresel enerji taşımacılığı açısından hayati önemdeki bu su yolu, Basra Körfezi’nden çıkan tankerlerin Hint Okyanusu’na ulaşabilmesi için geçmesi gereken tek rota niteliğinde. Bu nedenle yalnızca İran için değil, Körfez ülkeleri, Avrupa ve Asya enerji piyasaları için de büyük bir öneme sahiptir.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği en önemli enerji koridorlarından biri olarak kabul ediliyor. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi başlıca petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına taşımak için bu boğazı kullanıyor.

Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük bir rol üstleniyor. Katar gibi doğalgaz zengini ülkeler, enerji ihracatlarını büyük oranda bu güzergah üzerinden gerçekleştiriyor. Bu da Hürmüz’ü enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktası haline getiriyor.

Herhangi bir kapanma durumu, sadece petrol fiyatlarını değil, aynı zamanda doğalgaz ticaretini, deniz yolları güvenliğini ve küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebilir.