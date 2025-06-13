Hüseyin Goncagül kimdir, neden öldü? Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti

Tiyatro sahnesinden radyo ve televizyon ekranlarına, çocuklara yönelik kültürel projelerden eğitim alanına kadar geniş bir yelpazede iz bırakan sanatçı Hüseyin Goncagül, 70 yaşında hayatını kaybetti. Kalp ameliyatı geçirdikten sonra bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

Tiyatro, radyo ve televizyon dünyasında geniş bir yelpazede iz bırakan Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955 tarihinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi. Sanatla tanışması okul yıllarına dayanan Goncagül, 1970 yılında Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanarak profesyonel sahne hayatına başladı.

Eğitim hayatını İstanbul İmam Hatip Okulunda sürdüren Goncagül, daha sonra temel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde eğitim alarak 13 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Bu süreçte okullarda kurduğu tiyatro kulüpleriyle çocuklara tiyatroyu sevdirdi ve sahneye taşıdığı oyunlarla geniş kitlelere ulaştı.

1980’li yıllarda İbrahim Sadri’nin “İnsanlar ve Soytarılar” oyununda usta isimlerle birlikte sahneye çıktı. Aynı dönemde yazarlık da yapan Goncagül, çeşitli televizyon ve radyo programlarıyla da adından söz ettirdi. 1990’larda Akra ve Moral FM’de çocuklara yönelik radyo programları hazırlayan sanatçı, Kanal 7 ekranlarında birçok program sunuculuğu yaptı.

Kültürel projelere verdiği önemle Osmanlı Devleti’nin 700. yılı anısına hazırladığı müzik albümüyle de toplumda geniş yankı buldu. TRT Çocuk kanalında programcı ve danışman olarak görev yapan Goncagül, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde de kültürel etkinliklere imza attı. Onun sanat anlayışı, özellikle çocuklara yönelik çalışmalarla toplumun her kesiminden takdir topladı.

HÜSEYİN GONCAGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Uzun yıllar sanat dünyasında aktif olan Hüseyin Goncagül, geçtiğimiz dönemde geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeler takip edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Goncagül’ün vefatından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını ifade etti ve merhuma Allah’tan rahmet diledi.