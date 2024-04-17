Hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak Bulgaristan'a seyahat edebilir

Bulgaristan vize istiyor mu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bulgaristan'a seyahat edecek Türk vatandaşları Bulgaristan vizesi için gerekli evrakları ve süreci araştırıyor. Peki, Türk vatandaşı Bulgaristan'a vizesiz gidebilir mi? Bulgaristan'a nasıl gidilir? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi? İşte detaylar...

Bulgaristan vize istiyor mu, sorusuna cevap aranıyor. Vize geçerlilik şartları ve süreleri doğrultusunda Bulgaristan'a yolculuk detayları merak konusu oldu. Peki, Türk vatandaşı Bulgaristan'a vizesiz gidebilir mi? Bulgaristan'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu? Tüm merak edilenler haberimizde...

BULGARİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen vatandaşlar, vize işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Bulgaristan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemektedir.

Hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları geriye dönük son 180 gün içinde toplam 90 güne kadar ikamet edebilecek şekilde, vizesiz olarak Bulgaristan'a seyahat edebilirler.

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise Bulgaristan'a giriş yapabilmek için vize almaları gerek.

BULGARİSTAN'A SCHENGEN VİZESİ İLE GİRİŞ

Schengen (şengen) bölgesi üyesi veya Schengen müktesebatını uygulayan ülkelerde ikamet eden veya uzun süreli ikamet amaçlı vizesi bulunan Türk vatandaşları, her 6 ay içinde 3 ay süreyle Bulgaristan'da vizesiz seyahat edebilir.

PASAPORT İLE BULGARİSTAN'A GİDİLİR Mİ?

Bordo pasaporta sahip kişilerin mutlaka Bulgaristan vizesi başvurusu yapmaları gereklidir.

Hizmet pasaportu ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 30 günü aşmayacak şekilde Bulgaristan'a vizesiz giriş yapabilir.