İçerik üreticisi iddia etti: “Güneş gözlükleri gözü bozuyor”

Gözümüzü güneşten korumak için tercih ettiğimiz güneş gözlükleri hakkında ilginç iddia dikkat çekti. İçerik Üreticisi Dennis Echelbarger, güneş gözlüklerinin gözlere zarar verdiğini söyledi. Uzmanlar ne düşünüyor? Güneş gözlükleri zararlı mı?

İçerik Üreticisi Dennis Echelbarger’ın sosyal medya paylaşımı ile duyurduğu güneş gözlükleri zararlıdır savı kullanıcıları tedirgin etti. Echelbarger, bu iddiasını “Güneş gözlükleri gözlerinizi korumaz, aslında tam tersini yapar” diyerek duyurdu.

Ardından savını şu sözleri ile destekledi: “İnsan biyolojisi, gözlerinizin yüksek konsantrasyonda mitokondri içerdiğini belirtir.

Gözlerimizdeki mitokondri için hayati öneme sahip olan güneş ışığını engelliyorlar. Bu bozulma; makula dejenerasyonu, miyop ve glokom gibi ciddi durumlara yol açabilir.”

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN FAYDALARI

Yapılan araştırmalara göre güneş gözlüklerinin hem faydaları hem de zararlı yönleri bulunuyor. Bu konu hakkında yapılan bir araştırma, güneş ışınlarının gözlerimize zarar verdiği gösteriyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan ABD Ulusal Göz Enstitüsü’nün finanse ettiği 2014 yılında yapılan bir araştırma ile güneşin gözümüze verdiği zararlar tespit edildi.

Bu araştırmaya göre, göz merceğindeki proteinlere zarar verebilir olarak değerlendirilen UV radyasyonu zamanla kişide katarakt riski oluşturabilir.

Göz doktoru ve Amerikan Tıp Akademisi'nin klinik sözcüsü Dr. Rebecca Taylor, Time dergisine konuya ilişkin konuştu. Taylor, güneş gözlüğü takılmadığında ultraviyole radyasyonunun göze nüfuz ederek göz yapısını buna karşı hassaslaştıracağını belirtti. Güneş gözlüğünün ne kadar karanlık olduğunun önemli olmadığını anlatarak sözlerini sürdüren Taylor, en önemli ve dikkat edilmesi gereken şeyin gözlüklerin UVA ve UVB ışınlarını yüzde 99 ila yüzde 100 oranında bloke etmesi olduğunu ekledi.

Ardından, polarizasyonun da UV koruması ile hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

2018 yılında İsviçreli araştırmacılar güneşe maruz kalan gözler için güneş gözlüğü hakkında bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın adı ise “Sun exposure to the eyes: predicted UV protection effectiveness of various sunglasses” (Güneşe maruz kalan gözler: Çeşitli güneş gözlüklerinin tahmini UV koruma etkinliği) oldu. Araştırmaya göre, UV ışınlarını en çok engelleyen güneş gözlükleri büyük boyuta sahip olanlar çıktı. UV engelleyici gözlüklerin ise en iyi korumayı sağladığı tespit edildi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN ZARARLARI

Güneş gözlüğünün gözlerimize faydalı olduğu ve takılması gerektiği bilinen bir kanı. Fakat bununla birlikte güneş gözlüğünün zararlı olduğunu savunan araştırmalarda mevcut. Bu konuya, Sleep Med Kliniği’nin 2009 Haziran ayında yaptığı “Effect of Light on Human Circadian Physiology” (Işığın İnsan Sirkadiyen Fizyolojisi Üzerindeki Etkisi) adlı çalışma örnek verilebilir.

Çalışma gösteriyor ki; gözdeki ışığa duyarlı fotoreseptörler vücudun pek çok işlevine yardımcı oluyor. Vücudun uyku ve iştah gibi pek çok işlevine etki ediyor. Bu konuyu destekleyen bir diğer örnek ise, “The impact of daytime light exposures on sleep and mood in office workers” (Ofis çalışanlarında gündüz ışığına maruz kalmanın uyku ve ruh hali üzerindeki etkisi) adlı araştırma. Bu araştırmada, günün erken saatlerinde yüksek düzeyde parlak ışık alan kişilerin daha iyi uyudukları tespit edildi. Sabahları güneş gözlüğü takmak uykumuzu etkileyebilir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ NASIL SEÇİLİR? GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

UVA ve UVB korumasının en az yüzde 99 olması gerekli. Yüzde 100 olursa daha iyi olur. Dışarıdan gelen UV ışınlarını en güzel engelleyen gözlükler büyük boyuta sahip olanlardır. Bu yüzden büyük boyuttaki gözlükleri tercih etmek önemli. Çerçevelerin yüze tam oturması gerekli.

SÜREKLİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAK ZARARLI MI?

Güneş gözlüğünü sürekli takmak eğer gözlük gerekli özellikleri taşımıyor ve kaliteli değil ise göz sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle seçim esnasında gerekli nitelikler dikkate alınmalıdır.

GÖZLÜKLER GÖZÜ BOZAR MI?

Uzun yıllardır halk arasında kullanılan gözlük, göz tembelliği doğurur ifadesi sıklıkla karşımıza çıkıyor. Gözlük kullanımı, göz numarasını arttırmaz da düşürmez de. Gözlük kullanımı miyopu, hipermetropu, astigmatı kendiliğinden geçirmeye yeterli değildir.

HANGİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SAĞLIKLI?

Güneş gözlüğü seçiminde öncelik olarak UVA ve UVB blokaj derecelerine bakılmalıdır ve UV blokajı %100'e yakın olan camlar ilk tercih olmalıdır. Blokaj oranı yüksek olanların sağlık açısından daha yararlı olduğu bilinir.

UCUZ GÖZLÜK GÖZÜ BOZAR MI?

Gözlük seçiminde öncelik cam olurken kaliteli ve belirli niteliklere sahip olan gözlükler sağlık için daha faydalı olmakta. Çocukluk döneminde tercih edilen ucuz gözlükler, göz sağlığını etkilerken yetişkinler için de önemlidir. UV ışınlarını engelleme niteliğine sahip olmayan gözlükler, ultraviyole ışınları engellemez.