Şırnak Silopi’de patenti alınan 'Cudi Pilav'ı için festival yapıldı

Cudi Dağı'nın zengin bitki örtüsünden ilham alınarak hazırlanan Cudi Pilavı'nın Şırnak’ın Silopi ilçesinde halka tanıtma amacıyla festival düzenlendi.

Silopili aşçı Zeki Karaaslan, Cudi Pilavı için yaptığı patent başvurusunun kabul edilmesinde sonra Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği ile iş birliği yaparak festivali gerçekleştirdi.

Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda, bin kişilik Cudi Pilavı halka ikram edildi. Festivale katılan Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Cudi Pilavını tadarak aşçı Zeki Karaaslan'ı tebrik etti.

Aşçı Zeki Karaaslan, "Sanat Sokağı'nda Cudi Pilav'ımızın festivalini yaptık. Daha önce patentini almıştık. Bin kişilik pilav yaptık. Yiyenler çok beğendi bu, bize motivasyon oldu. Turizme ve Şırnak bölge mutfağına katkımız daha da çok olacak" dedi.

Mersin’den festivale katılan Dilek Özkan, Cudi Pilav'ını çok beğendiğini belirterek, “Çok güzeldi, çok mutlu olduk. Buraları çok sevdik. Özellikle yemeklerini, Cudi Pilav'ını ve insanları harika. Mersin’den geliyorum. Sevgiler getirdik" şeklinde konuştu.