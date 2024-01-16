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    Sokak pilavcılarının sırrı çözüldü! 1 kepçe bundan ekleyin pilavınız tane tane olacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ev hanımlarının en çok zorlandığı yemeklerden biri pirinç pilavıdır. Her yolu deneseniz de bir türlü tane tane pilav yapamıyorsanız bu tarif tam size göre. Sokak pilavcılarının sırrı çözüldü. 1 kepçe bundan ekleyin pilavınız tane tane olacak. Gelen misafirleriniz parmaklarını yiyecek.

    Sokak pilavcılarının sırrı çözüldü! 1 kepçe bundan ekleyin pilavınız tane tane olacak
    Yemek Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pirinç pilavının yapımı ne kadar zor gözükse de oldukça zordur. Ev hanımları her türlü pilav tarifini deneyerek tane tane pilav yapmaya çalışıyor ancak bir türlü yapamıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Özellikle tavuk suyu ile yapılan pilavların tadı oldukça lezzetli olacaktır. 1 kepçe bundan ekleyin lezzetli pilava ulaşın. 

    1 KEPÇE BUNDAN EKLEMENİZ YETERLİ 

    Pirinç pilavı yapmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar vardır. Bunun en önemlisi ise haşladığınız tavuğun suyunu pilav pişirme aşamasında 1 kepçe eklemektir. Bu sayede pilavınız hem tane tane hem de lezzetli olacaktır. 

    PİRİNÇ YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELER? 

    Tavuk suyu aynı zamanda pirinç pilavına derin bir lezzet katar. Hem de pilavınız daha da doyurucu olur. 

    Aynı zamanda pirinç pişirirken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar bulunmakta. Örneğin pirinci yıkamak, pirincin üzerindeki fazla nişastayı temizleyerek pilavın daha gevrek olmasını sağlar. Ayrıca pirinci yağda hafifçe kavurmak da pilavın lezzetini artırır.

    Sokak pilavcılarının sırrı çözüldü! 1 kepçe bundan ekleyin pilavınız tane tane olacak

    MUTLAKA UYGUN PİRİNCİ KULLANIN 

    Tavuk suyu eklemek ve diğer püf noktaları uygulayarak, evde kolaylıkla lezzetli bir pirinç pilavı yapabilirsiniz. Bu yöntemle yapılan pirinç pilavı, misafirlerinizi ve ailenizi memnun edecek lezzette olacaktır.

    Pirinç pilavının tane tane olması için dikkat etmeniz gerekenler vardır. Pilav yaparken en uygun pirinç baldo pirinçtir. Pirinci sıcak suya yatırmak ve bekletmek, nişastasının akmasını kolaylaştırarak pilavın lapa olmasını önler. Pirinci bol suyla yıkamak da pilavın tel tel olmasını sağlar.

    Düzenleyen:  - Yemek
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yemek TarifleriGüncel Haber
    Haberler > Yemek > Sokak pilavcılarının sırrı çözüldü! 1 kepçe bundan ekleyin pilavınız tane tane olacak
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