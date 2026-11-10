İBB İETT'ye (İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü) memur alımı başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzce farklı görev ve ünvanlarda mahalli idarelere ilk defa atanacak 44 memur alımı için sözlü sınava girmeye hak kazanan 219 kişi belli oldu.

Kaydet a- | +A

İETT Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda istihdam edilecek 44 memur için sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesini ve KPSS puanlarını internet sitesinde yayımladı. Adaylar sınav yerini, tarihini ve saatini giriş belgelerinden öğrenebilecek.

KPSS PUANINA GÖRE BELİRLENDİ

İETT, adayların T.C. kimlik numaralarını ÖSYM kayıtlarıyla karşılaştırdıktan sonra başvuruları en yüksek KPSS puanından başlayarak sıraladı. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği’nin 12. maddesine göre boş kadro sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılıyor. Sınava çağrılan son adayla aynı puanı alanlar da listeye dahil ediliyor.

İETT memur alımı başvuru sonuçları açıklandı (219 kişi sözlü sınava hak kazandı)

İETT SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, İETT’nin sınav giriş belgesi ekranına T.C. kimlik numaralarını ve soyadlarını girdikten sonra cep telefonlarına SMS ile gönderilen doğrulama kodunu kullanarak belgelerine ulaşabilecek.

Adayların belgede belirtilen tarih ve saatte ilgili sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala