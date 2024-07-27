İkizi olmayan oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile evlendi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 17:57 - Güncelleme:

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En son Zeytin Ağacı dizisi ile seyircinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Seda Bakan'ın gündem olmasıyla beraber hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Sevenleri Seda Bakan'ın ikizi var mı merak ederken başarılı sanatçının evliliği de sevilerek takip ediliyor.

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