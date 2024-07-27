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Haberler > Haberler > İkizi olmayan oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile evlendi

İkizi olmayan oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İkizi olmayan oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile evlendi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En son Zeytin Ağacı dizisi ile seyircinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Seda Bakan'ın gündem olmasıyla beraber hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Sevenleri Seda Bakan'ın ikizi var mı merak ederken başarılı sanatçının evliliği de sevilerek takip ediliyor.

Son zamanlarda gündemde yer alan oyuncu Seda Bakan'ın 2 çocuğu ile geçirdiği güzel vakitleri paylaşması beğeniyle takip edilirken sosyal medya hesaplarına destek mesajları yapılıyor.

SEDA BAKAN'IN İKİZİ VAR MI?

Oyuncu Seda Bakan'ın ikizi olduğuna dair bir bilgi bulunmazken olmadığı tahmin ediliyor.

Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli'nde doğdu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olurken Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü dizisindeki Eda rolü ile tanınırken Kardeş Payı dizisindeki Feyza karakteri ile adından söz ettirdi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye programında 2016 ve 2017 yıllarında jürilik yaptı. Baba tarafından Boşnak olurken anne tarafından Selanik-Drama göçmeni kökenli.

İkizi olmayan oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile evlendi - 1. Resim

SEDA BAKAN EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Başarılı oyuncu Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde Ali Erel ile evlenirken 2 kız çocuğu oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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