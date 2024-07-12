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Hadise, Seda Bakan ile beraber Esas Oğlan dizisinde oynayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hadise, Seda Bakan ile beraber Esas Oğlan dizisinde oynayacak
Hadise, Oyunculuk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müzik dünyasında adından söz ettiren başarılı isim Hadise, ilk defa oyunculuk deneyecek. Heyecanla beklenen diziden ilk görüntülerin gelmesinin ardından Hadise hangi dizide oynayacak, daha önce oynadı mı merak edilmişti. Yeni dizide yer alan oyuncu isimler...

Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın yer alacağı Esas Oğlan dizisinden görüntüler gelmesinin ardından Hadise dizide oynayacak mı merak edilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hadise, Esas Oğlan dizisinde yer alacak.

HADİSE HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

İlk görüntülerin gelmesiyle beraber gündem olan Hadise, ilk kez oyunculuk deneyecek. Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın rol alacağı dizi Gain'de yayınlanırken çekimler başladı. 

Hadise, Seda Bakan ile beraber Esas Oğlan dizisinde oynayacak - 1. Resim

Hadise’nin partneri İlhan Şen olurken çekimler 16 Ağustos'ta tamamlanacak. 

Ceren karakterini oynarken romantik bir karakter olurken risk analisti olan Selma karakterini ise Seda Bakan oynayacak. Ceren'in doğru kişiyi bulmak için mantıklı düşünmesi gerekirken Selma'nın da duygularını serbest bırakması gerekiyor.

Zıt karakter olan iki kız arkadaşın yaşadıkları ele alınacak.

Hadise, Seda Bakan ile beraber Esas Oğlan dizisinde oynayacak - 2. Resim

ESAS OĞLAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gain ekranlarında yayınlanacak olan dizi Şenol Sönmez’in yönetmenliğinde olurken 8 bölümden oluşacak. Senaryosunu ise Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk yazacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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