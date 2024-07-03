Hadise'nin yeni partneri belli oldu! Alacağı ücret ise...

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise bu kez rol alacağı dizi ile gündeme geldi. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacak olan Hadise'nin partneri İlhan Şen olacaktı. Ancak iddialara göre Şen projeye başlamadan veda etti. Şarkıcının yeni partneri ise Serhat Teoman oldu.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise bu kez rol alacağı dizi ile adından söz ettirdi. Hadise yeni dizisi için oyunculuk dersleri almaya başladı. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan şarkıcının partneri İlhan Şen olacaktı.

Ancak iddialara göre Hadise’yle partner olacağı gündeme gelen oyuncu proje değişikliğine gittiği ve aynı dönemde gelen yabancı bir dijital projeyi kabul ettiği öğrenildi.

DİZİ İÇİN 10 MİLYONA ANLAŞTI

Önümüzdeki hafta sete çıkması planlanan dizide Seda Bakan'ın hayat vereceği Selma ve Hadise'nin canlandıracağı Ceren’in eğlenceli ve romantik hikâyesi anlatılacak.

Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin başrol karakterlerinden Mert’e hayat verecek. Meryem Gültabak ile Cihan Çalışkantürk’ün yazdığı 8 bölümden oluşan dizi İstanbul’da çekilecek. Dizide Seda Bakan‘ın partnerini ise Şükrü Özyıldız canlandıracak. Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı.