İlhan Şeşen cenazesi ne zaman, nereden kalkacak? Cenaze töreni detayları

Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden İlhan Şeşen cenaze töreni programı ve detayları merak ediliyor. Sevenleri ve yakınları cenazesi ne zaman, nereden kalkacak merak ediliyor.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen'den sanat dünyasını sarsan acı haber geldi. Geriye arkasında sayısız şarkı ve beste bırakan Şeşen'in cenaze töreni ne zaman merak ediliyor.

İLHAN ŞEŞEN CENAZESİ NE ZAMAN?

Uzun zamandır kanser tedavisi gören İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ailesi acı haberi "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle duyurdu. İlhan Şeşen cenaze programı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İLHAN ŞEŞEN CENAZESİ NEREDEN KALKACAK?

76 yaşında hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in cenaze töreniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Detayların kısa süre içinde paylaşılacağı öğrenildi.

İLHAN ŞEŞEN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kanser tedavisi gördüğü bilinen ünlü sanatçı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

İLHAN ŞEŞEN BİYOGRAFİSİ

18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da doğan İlhan Şeşen, 1968 yılında müziğe şarkı söyleyerek başladı. Aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga isimli 45'liğini çıkardı. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl avukat olarak çalıştı. 10 yılın ardından mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan Şeşen ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken müzik grubunu kurdu. Sayısız beste, şarkı ve albümler çıkardı.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra dizi ve filmlerde oyunculuk yaptı. Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. 26 Mayıs'ta 76 yaşında hayatını kaybetti.