Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyor

İlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk müziğinde usta isimlerden biri olan İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Neler Oluyor Bize şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçının özel hayatı, evli olup olmadığı merak edildi. Arzu Şeşen kimdir araştırılıyor.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan Şeşen, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının evli olup olmadığı Arzu Şeşenkimdir merak ediliyor. 

İLHAN ŞEŞEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

İlhan Şeşen’in evlilik hayatı, müzik kariyeri kadar konuşulmasa da hayranlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sanatçı, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilikten Melis ve Fuat adında iki çocukları oldu. Ancak çift, 1996 yılında evliliklerini sonlandırdı.  İlhan Şeşen’in bu evlilikten sonra bilinen başka bir evliliği olmadı. 

İlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyor - 1. Resim

ARZU ŞEŞEN KİMDİR?

Arzu Şeşen, İlhan Şeşen’in 1974-1996 yılları arasındaki eşi olarak biliniyor ancak kendisi hakkında detaylıca bilgi bulunmuyor.  Şeşen'le 22 yıl süren evliliklerinde Melis ve Fuat adında iki çocuk sahibi oldu. Arzu Şeşen’in mesleği, doğum yeri veya yaşı gibi bilgiler medyada yer almıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu - HaberlerYemekteyiz Ümmühan Demirci kimdir? 26 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumuZehra Kınık kaç yıl ceza aldı? - HaberlerZehra Kınık kaç yıl ceza aldı?Epic Games’ten dev fırsat: 1049 TL’lik oyun şimdi bedava - HaberlerEpic Games’ten dev fırsat: 1049 TL’lik oyun şimdi bedavaYarın metrolar kapalı mı, çalışıyor mu, metro grevi olacak mı? 27 Mayıs metro grevi - HaberlerYarın metrolar kapalı mı, çalışıyor mu, metro grevi olacak mı? 27 Mayıs metro greviKuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor! - HaberlerKuruluş Osman Begüm Hatun öldü mü? Sezon finalinde gerilim artıyor!Gelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü - HaberlerGelinim Mutfakta Nur Demirci kimdir, kaç yaşında? Kaynanası Hazel ile yarışmaya döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...