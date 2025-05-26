İlhan Şeşen evli mi, eşi kim? Arzu Şeşen merak ediliyor

Türk müziğinde usta isimlerden biri olan İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Neler Oluyor Bize şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü sanatçının özel hayatı, evli olup olmadığı merak edildi. Arzu Şeşen kimdir araştırılıyor.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İlhan Şeşen, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının evli olup olmadığı Arzu Şeşenkimdir merak ediliyor.

İLHAN ŞEŞEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

İlhan Şeşen’in evlilik hayatı, müzik kariyeri kadar konuşulmasa da hayranlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Sanatçı, 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlendi. Bu evlilikten Melis ve Fuat adında iki çocukları oldu. Ancak çift, 1996 yılında evliliklerini sonlandırdı. İlhan Şeşen’in bu evlilikten sonra bilinen başka bir evliliği olmadı.

ARZU ŞEŞEN KİMDİR?

Arzu Şeşen, İlhan Şeşen’in 1974-1996 yılları arasındaki eşi olarak biliniyor ancak kendisi hakkında detaylıca bilgi bulunmuyor. Şeşen'le 22 yıl süren evliliklerinde Melis ve Fuat adında iki çocuk sahibi oldu. Arzu Şeşen’in mesleği, doğum yeri veya yaşı gibi bilgiler medyada yer almıyor.