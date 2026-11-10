İlk duyuru Çağlayan Adliyesi'nden geldi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanıyor

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk sonuçları İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi açıkladı. Adaylar başvurdukları pozisyonun sonuçlarını Kariyer Kapısı’ndan e-Devlet girişiyle kontrol edebilir. Alım tek liste değil, il il ayrı ilanlar halinde yürüyor.

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Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımında sonuçlar açıklanmaya başladı. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru ile diğer kadrolara başvuran binlerce kişi, atama sürecine ilişkin açıklamaları takip ediyor. İlk sonuç duyurularından biri Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinden geldi. Adliye, 9 Kasım 2026’da sözlü sınav sonuçlarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları il adliyeleri tarafından farklı tarihlerde ilan edilecek.

İlk duyuru Çağlayan Adliyesinden geldi! Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklanıyor

8 AYRI DUYURU PAYLAŞILDI

İstanbul Adalet Komisyonu, 9 Kasım 2026’da sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sekiz duyuru yayımladı. Zabıt kâtipliği ve mübaşirlikte genel mezuniyet ve öncelikli mezuniyet kontenjanlarının sonuçları ayrı ayrı açıklandı. Diğer dört duyuru koruma ve güvenlik görevlisi, hizmetli, şoför ve teknisyen alımlarını kapsıyor.

Adaylar, başvurdukları unvana ait duyuruyu açarak T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını sorgulayabiliyor. Asıl adayların, ilanda belirtilen belgeleri belirtilen tarihler arasında komisyona ulaştırması gerekiyor.

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