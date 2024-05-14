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İlk eczacı sınıfının açıldığı gün 14 Mayıs'ta, Dünya Eczacılar Günü 25 Eylül'de kutlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk eczacı sınıfının açıldığı gün 14 Mayıs&#039;ta, Dünya Eczacılar Günü 25 Eylül&#039;de kutlanıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık sektörünün en önemli mesleklerinden bir tanesi olan eczacıların gününün ne zaman olduğu merak konusu olurken 14 Mayıs mı, 25 Eylül mü sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar bugün eczacılar günü mü sorusuna cevap arıyor. İşte en güzel ve anlamlı kutlama mesajları...

İlaçların bileşenleri, etkileri ve doğru kullanımı alanında uzmanlaşmış sağlık profesyoneli olan eczacıların günü ne zaman merak edilirken 14 Mayıs mı yoksa 25 Eylül mü araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

1839 senesinde Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'ye bağlı olan ve meslekle ilgili eğitimlerin verilmesi amaçlanan bir sınıf açıldı. 14 Mayıs  akademik eğitimin başladığı gün olurken Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. 

2009 senesinde gerçekleşen kongrede, "FIP’in kuruluş tarihi olan 25 Eylül’ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisinin verilmesiyle beraber öneri oy birliğiyle kabul edildi ve ardından FIP, 25 Eylül'ü Dünya Eczacılık Günü olarak belirledi.

MESAJLAR VE SÖZLER

"İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her alanında sorumluluk kabul eden eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun."

"Eczacılarımızın gününü tebrik ediyor, sağlımıza verdikleri değerli katkılardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum."

İlk eczacı sınıfının açıldığı gün 14 Mayıs'ta, Dünya Eczacılar Günü 25 Eylül'de kutlanıyor - 1. Resim

"Büyük geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun."

"İnsanlığın var olduğu en eski tarihlerden beri bilinen belki de en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenmekte. Gününüz kutlu olsun."

"Bu özel meslek, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun."

"Sağlık hizmetlerinin en önemli parçası olan, mesleğini toplumun sağlığı için büyük bir fedakarlık ile yapan tüm eczacılarımızın gününü kutlarım"

İlk eczacı sınıfının açıldığı gün 14 Mayıs'ta, Dünya Eczacılar Günü 25 Eylül'de kutlanıyor - 2. Resim

"İlaç bilgisi, reçete hazırlama ve sağlık danışmanlığı konusundaki uzmanlığınız için minnettarız."

"Eczacınıza danışın, sağlığınızdan olmayın"

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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