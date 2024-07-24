İlk Türk kadın Balkan şampiyonu Ayşe Tekdal 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ediyor
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Fransa'nın üçüncü kez ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye 19 spor dalında 102 sporcuyla madalya için yarışacak. Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak dalında ülkemizi Ayşe Tekdal temsil edecek.
Dört yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunları 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.
İlk olarak 1896 yılında düzenlenen modern olimpiyatlarda bu yıl Türkiye'yi 19 spor dalında 102 sporcu temsil edecek.
Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak dalında ENKA Spor Kulübü'nün oyuncusu Ayşe Tekdal madalya için yarışacak.
AYŞE TEKDAL KİMDİR?
Ayşe Tekdal, 28 Ekim 1999 yılında dünyaya Diyarbakır'da dünyaya geldi.
2016 yılında Gürcistan'da düzenlenen 2016 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede gümüş madalya kazandı.
2018 IAAF Dünya Yarış Yürüyüş Takım Şampiyonası'nda ise takım arkadaşı Meryem Bekmez ile birlikte bronz madalya aldı.
İsveç'in Gavle şehrinde 2019 yılında düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ise 20 km yürüyüşte altın madalya almaya hak kazanan Ayşe Tekdal, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda ise altın madalya alarak şampiyon olan İlk Türk kadın oldu.
AYŞE TEKDAL KAÇ YAŞINDA?
28 Ekim 1999 yılında doğan Ayşe Tekdal, 2024 itibarıyla 24 yaşındadır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi