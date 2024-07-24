İlk Türk kadın Balkan şampiyonu Ayşe Tekdal 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ediyor

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 11:35 - Güncelleme:

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Fransa'nın üçüncü kez ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye 19 spor dalında 102 sporcuyla madalya için yarışacak. Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak dalında ülkemizi Ayşe Tekdal temsil edecek.