IMDb'nin en popüler 25 dizisi açıklandı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 17:48 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 17:48 - Güncelleme:

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IMDB en yüksek puanlı dizileri belli oldu. IMDb seçti. En popüler 25 dizi belli oldu. IMDb'nin en popüler 25 dizisi listesinde 1. hangisi? İşte IMDb puanına göre dünyanın en iyi 25 dizisi...