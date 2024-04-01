IMDb'nin en popüler 25 dizisi açıklandı
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IMDB en yüksek puanlı dizileri belli oldu. IMDb seçti. En popüler 25 dizi belli oldu. IMDb'nin en popüler 25 dizisi listesinde 1. hangisi? İşte IMDb puanına göre dünyanın en iyi 25 dizisi...
İnternet film veri tabanı IMDb, en popüler 25 diziyi açıkladı. Peki, IMDB en yüksek dizi hangisi? İşte 2024 sıralaması...
IMDB'NİN EN POPÜLER 25 DİZİSİ
İnternet film veri tabanı IMDb, en popüler 25 diziyi sıraladı. IMDb'de en popüler dizi 'The Gentlemen' oldu.
Listeye giren yapımlar şöyle;
25. LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT
24. THE REGIME
23. YELLOWSTONE
22. CURB YOUR ENTHUSIASM
21. THE ROOKIE
20. THE WALKING DEAD
19. HOUSE OF THE DRAGON
18. GREY'S ANATOMY
17. RESIDENT ALIEN
16. GAME OF THRONES
15. AVATAR: THE LAST AIRBENDER
14. INVINCIBLE
13. MANHUNT
12. THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE
11. TRUE DETECTIVE
10. PALM ROYALE
9. X-MEN '97
8. MASTERS OF THE AIR
7. APPLES NEVER FALL
6. HALO
5. QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV
4. THE ACOLYTE
3. SH&OCİRC;GUN
2. 3 CİSİM PROBLEMİ
1. THE GENTLEMEN
Kaynak: Türkiye Gazetesi