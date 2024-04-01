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IMDb'nin en popüler 25 dizisi açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
IMDb&#039;nin en popüler 25 dizisi açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IMDB en yüksek puanlı dizileri belli oldu. IMDb seçti. En popüler 25 dizi belli oldu. IMDb'nin en popüler 25 dizisi listesinde 1. hangisi? İşte IMDb puanına göre dünyanın en iyi 25 dizisi...

İnternet film veri tabanı IMDb, en popüler 25 diziyi açıkladı. Peki, IMDB en yüksek dizi hangisi? İşte 2024 sıralaması...

IMDB'NİN EN POPÜLER 25 DİZİSİ

İnternet film veri tabanı IMDb, en popüler 25 diziyi sıraladı. IMDb'de en popüler dizi 'The Gentlemen' oldu.

Listeye giren yapımlar şöyle;

 

 

25. LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT

24. THE REGIME

23. YELLOWSTONE

22. CURB YOUR ENTHUSIASM

21. THE ROOKIE

20. THE WALKING DEAD

19. HOUSE OF THE DRAGON

18. GREY'S ANATOMY

17. RESIDENT ALIEN

16. GAME OF THRONES

15. AVATAR: THE LAST AIRBENDER

14. INVINCIBLE

13. MANHUNT

12. THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE

11. TRUE DETECTIVE

10. PALM ROYALE

9. X-MEN '97

8. MASTERS OF THE AIR

7. APPLES NEVER FALL

6. HALO

5. QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV

4. THE ACOLYTE

3. SH&OCİRC;GUN

2. 3 CİSİM PROBLEMİ

1. THE GENTLEMEN

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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