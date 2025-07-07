Yiğit Bulut'un hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Sağlık durumunda son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Yiğit Bulut’un sağlık durumu kamuoyunun gündemine oturdu. "Yiğit Bulut hastalığı nedir", "neden hastaneye kaldırıldı" gibi sorular merakla araştırılırken Yiğit Bulut sağlık durumu da kamuoyunun gündeminde yer buldu.

Uzun süredir ekranlarda ve kamuoyunda görünmeyen Bulut’un kanser teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yiğit Bulut’un sağlık durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bulut’un yakın çevresinden aldığı bilgilere dayanarak yaptığı açıklamada Küçük ''Yiğit Bulut’un bir yakınıyla konuştum. Amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Durumu kritik. Allah’tan umut kesilmez. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

YİĞİT BULUT HASTALIĞI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından olan Yiğit Bulut’un sağlık durumuyla ilgili gündeme gelen son bilgiler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzun süredir kamuoyunun karşısında yer almayan Bulut’un, ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiği öğrenildi.

Gazeteci Cem Küçük’ün yaptığı açıklamaya göre, Yiğit Bulut’un amansız bir hastalıkla mücadele ettiği belirtiliyor. Hastalığın türüne dair resmi bir açıklama yapılmadı fakat hastalığın seyrinin ciddi olduğu ifade edildi.

YİĞİT BULUT NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Cem Küçük'ün sosyal medyada yaptığı duyuruya göre Bulut'un yakın çevresinden alınan bilgiler doğrultusunda, bir süredir tedavi sürecinde olduğu ve bu nedenle hastanede bulunduğu ifade edildi.

YİĞİT BULUT KANSER Mİ?

Yiğit Bulut'un kanser teşhisi ile hastaneye kaldırıldığına dair resmi açıklama yapılmadı. Cem Küçük'ün aktardığına göre Yiğit Bulut ''amansız'' bir hastalık ile mücadele ediyor.

YİĞİT BULUT SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yiğit Bulut’un sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, durumunun kritik olduğu biliniyor. Cem Küçük’ün aktardığına göre, Bulut’un yakın çevresinden alınan bilgilere dayanarak yapılan açıklamalarda, tedavi sürecinin hassasiyetle sürdüğü ifade edildi.

Resmi açıklama yapılması halinde sağlık durumuna ilişkin net bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.