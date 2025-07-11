PKK, 11 Temmuz Cuma günü, bugün, silah bırakıyor. 3-4 ayda tamamlanacak süreç yakından takip edilirken silahların bırakıldığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

PKK bugün itibarıyla silah bırakmaya başlıyor. 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da başlayacak süreçle Terörsüz Türkiye'nin en önemli adımı atılıyor. Peki, PKK'nın silah bıraktığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede?

SÜLEYMANİYE NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Süleymaniye, Kuzey Irak'ta bulunuyor. Şehrin kırsal kesiminde bırakılacak silah bırakma etkinliği, Ankara, Bağdat ve Erbil koordinasyonunda hazırlandı.

PKK SİLAHLARI NEREYE BIRAKACAK?

PKK, silah bırakma sürecini Kuzey Irak'ta bulunan Süleymaniye şehrinde başlatıyor. Kırsalda silah bırakmak için hazırlanan bölge provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle tam konum bildirilmedi. Bu tarihten itibaren PKK, 3-4 aylık süreçte aşama aşama silah bırakmaya devam edecek.

MİT VE TSK "silah bırakma" sürecinin göstermelik olup olmadığını kontrol etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu.