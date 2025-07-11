Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PKK'nın silah bıraktığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede?

PKK'nın silah bıraktığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PKK&#039;nın silah bıraktığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede?
PKK, Kuzey Irak, Süleymaniye, Terörle Mücadele, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PKK, 11 Temmuz Cuma günü, bugün, silah bırakıyor. 3-4 ayda tamamlanacak süreç yakından takip edilirken silahların bırakıldığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

PKK bugün itibarıyla silah bırakmaya başlıyor. 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da başlayacak süreçle Terörsüz Türkiye'nin en önemli adımı atılıyor. Peki, PKK'nın silah bıraktığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede?

SÜLEYMANİYE NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Süleymaniye, Kuzey Irak'ta bulunuyor. Şehrin kırsal kesiminde bırakılacak silah bırakma etkinliği, Ankara, Bağdat ve Erbil koordinasyonunda hazırlandı. 

PKK'nın silah bıraktığı Süleymaniye nerede, hangi ülkede? - 1. Resim

PKK SİLAHLARI NEREYE BIRAKACAK?

PKK, silah bırakma sürecini Kuzey Irak'ta bulunan Süleymaniye şehrinde başlatıyor. Kırsalda silah bırakmak için hazırlanan bölge provokasyon ve güvenlik riski sebebiyle tam konum bildirilmedi. Bu tarihten itibaren PKK, 3-4 aylık süreçte aşama aşama silah bırakmaya devam edecek. 

MİT VE TSK "silah bırakma" sürecinin göstermelik olup olmadığını kontrol etmek için özel bir doğrulama mekanizması kurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şarköy'de korkutan kaza! Araç dereye uçtu, sürücü araçta sıkıştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyor - HaberlerÇift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm tarihi merak ediliyorÇekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldı - HaberlerÇekya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları maç takvimi paylaşıldıCuma mesajları 2025! Dostlara, arkadaşlara, akrabalara gönderilebilecek en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları - HaberlerCuma mesajları 2025! Dostlara, arkadaşlara, akrabalara gönderilebilecek en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarıEtimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerEtimesgut, Çankaya, Akyurt, Haymana elektrik kesintisi sorgulama listesi: 11 Temmuz Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?İznikmid günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu - Haberlerİznikmid günümüzdeki hangi kentin Osmanlılar dönemindeki adıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulduKim Milyoner Olmak İster'de gündem olan soru: Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır? - HaberlerKim Milyoner Olmak İster'de gündem olan soru: Hangi Yeşilçam filminde Adile Naşit nikah masasına oturmamıştır?
Sonraki Haber Yükleniyor...