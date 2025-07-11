Terör örgütü PKK silah bırakıyor! DEM Partililerin de olduğu grup Irak'a geçiş yaptı

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştireceği silah bırakma programını takip etmek amacıyla aralarında DEM Partililerin de olduğu bir grup, Kuzey Irak'a gitti. Kafilede DEM Parti üyelerinin yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı öğrenildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik günlerden biri yaşanacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma programını takip etmek için Diyarbakır'dan yola çıkan heyet, Habur Sınır Kapısı üzerinden Kuzey Irak'a geçiş yaptı.

150 KİŞİLİK GRUP

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki stadyum önünde toplanan yaklaşık 150 kişiden oluşan grup, daha sonra Kuzey Irak'ta düzenlenmesi planlanan programı izlemek ve sürece destek vermek amacıyla Süleymaniye kentine hareket etti.

KAFİLEDE KİMLER VAR?

NTV'de yer alan habere göre kafilede Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Zeynel Kete, Özgürlük için Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Ekin Yeter ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte gazeteciler ve yazarlar da yer aldı.