IMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor

IMF'e göre 2027 yılında Türkiye'de dolar 70 TL'yi aşacak. Bu tahminin ardından dolar 70 TL olur mu, sorusu hız kazandı. Dolar TL'deki yükselişin ardından 1 dolar 70 TL olur mu, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar 2027'de artacak mı? Dolar 70 TL olacak mı? İşte IMF'den Türkiye için yıllara göre dolar tahmini...

2027 yılında 1 dolar kaç TL TL olacak, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar kuru üzerinde tahminler hız kazandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, 2027 yılında dolar kuru ne kadar olur? Dolar 70 TL'yi aşar mı? Dolara yatırım yapılır mı? Detaylar haberimizde...

DOLAR 70 TL OLACAK İDDİASI

IMF'nin yıllara göre dolar tahmininde bulundu. IMF'nin dolar kuru öngörüsü korkuttu.

IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24

2025'te 52.57

2026'da 62.97

2027'de 73.54

2028'de 85.48

2029'da 99.44