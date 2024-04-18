Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > IMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor

IMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
IMF&#039;e göre 2027&#039;de doların 70 TL&#039;yi aşması bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IMF'e göre 2027 yılında Türkiye'de dolar 70 TL'yi aşacak. Bu tahminin ardından dolar 70 TL olur mu, sorusu hız kazandı. Dolar TL'deki yükselişin ardından 1 dolar 70 TL olur mu, soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, dolar 2027'de artacak mı? Dolar 70 TL olacak mı? İşte IMF'den Türkiye için yıllara göre dolar tahmini...

2027  yılında 1 dolar kaç TL TL olacak, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dolar kuru üzerinde tahminler hız kazandı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisine dair tahminlerini açıkladı. Buna göre, 2027 yılında dolar kuru ne kadar olur? Dolar 70 TL'yi aşar mı? Dolara yatırım yapılır mı? Detaylar haberimizde...

DOLAR 70 TL OLACAK İDDİASI

IMF'nin yıllara göre dolar tahmininde bulundu. IMF'nin dolar kuru öngörüsü korkuttu. 

IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer verilmedi ancak  TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ortalama dolar kuru beklentisi hesaplandı.

IMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor - 1. Resim

Türkiye'nin 2023'te 26.3 trilyon TL olan gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41.5 trilyon TL'ye, 2025'te 58.2 trilyon TL'ye, 2026'da 72.7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106.2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127.9 trilyon TL'ye yükselmesi bekleniyor.

IMF'e göre 2027'de doların 70 TL'yi aşması bekleniyor - 2. Resim

IMF'nin hesaplarına göre yıllara göre dolar tahmini şöyle;

2024'te 37.24
2025'te 52.57
2026'da 62.97
2027'de 73.54
2028'de 85.48
2029'da 99.44

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
“Yeni Nesil Lider” Nissan Qashqai Türkiye'de!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
IMF'e göre 2026 yılında Türkiye'de dolar 70 TL'ye çıkacak - HaberlerIMF'e göre 2026 yılında Türkiye'de dolar 70 TL'ye çıkacakIMF'e göre 2025 yılında Türkiye'de dolar 50 TL olacak - HaberlerIMF'e göre 2025 yılında Türkiye'de dolar 50 TL olacakÖğretmenler için emeklilik ön başvurusu 22 Nisan 2024- 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak - HaberlerÖğretmenler için emeklilik ön başvurusu 22 Nisan 2024- 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacakMagnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyor - HaberlerMagnum dondurmaları içinde plastik ve metal parçaları olabileceği endişesiyle toplatılıyorKonut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu - HaberlerKonut satışının en fazla olduğu il İstanbul en az olduğu il Ardahan oldu2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak - Haberler2024-GUY Sınavına ön başvurular 18- 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...