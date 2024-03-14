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Haberler > Haberler > Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak

Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30&#039;da başlayacak
Voleybol, Imoco Volley, Eczacıbaşı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar ligi yarı final avantaj maçında karşı karşıya gelecek Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı İtalya'da oynanacak. İmoco'nun ev sahibi olduğu maçta iki yıldız voleybol takımı yarı finalin ilk maçında avantaj için mücadele edecek.

Voleybol severler Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevaplarını araştırıyor. Yarı finalde avantaj için mücadelece edecek iki voleybol yıldızının mücadelesinin detayları araştırılıyor. 

IMOCO VOLLEY - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano kendi sahazında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak. Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak - 1. Resim

IMOCO VOLLEY - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya'nın Treviso kentinde oynanacak maç Plaverde Villorba Salonunda bu akşam, 14 Mart Perşembe (TSİ) 22.30'da başlayacak. Mücadele Red Bull TV'den canlı yayınlanacak.

Eczacıbaşı, Imoco Volley karşısında galibiyetle ayrılmak istiyor. Finale gidecek takımı belirleyecek ikinci maç ise 20 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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