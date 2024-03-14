Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 18:46 - Güncelleme: 14 Mart 2024 19:06 - Güncelleme:

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Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? CEV Şampiyonlar ligi yarı final avantaj maçında karşı karşıya gelecek Imoco Volley - Eczacıbaşı maçı İtalya'da oynanacak. İmoco'nun ev sahibi olduğu maçta iki yıldız voleybol takımı yarı finalin ilk maçında avantaj için mücadele edecek.